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Updated Сегодня, 06:35

В Тюмени за ночь выпало около трети месячной нормы осадков

В Тюмени за месяц выпало более 150% месячной нормы осадков

29 декабря 2023, 06:33
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

В Тюмени за ночь выпало около трети месячной нормы осадков

За последние сутки высота снежного покрова в областной столице увеличилась на 10-15 сантиметров, выпало около трети месячной нормы осадков. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

По его словам, в ночные часы на городских улицах с последствиями снегопада вели борьбу 533 единицы техники, работали почти 300 сотрудников дорожных служб. За минувшие сутки на полигоны было вывезено более 36 кубометров нега.

«Все силы дорожных служб сосредоточены на уборке магистралей, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта. Каждые четыре часа проводится прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой. Под особым контролем находится очистка тротуаров», — отметил Руслан Кухарук.

И добавил, что декабрь этого года войдет в погодную летопись Тюмени как месяц, в котором были дни с выпадением более 50% месячной нормы осадков в сутки, почти неделю фиксировались условия для актировки с последующим резким перепадом к плюсовым температурам. В целом с 1 декабря в областной столице выпало 42,4 мм осадков, что составляет 151% от месячной нормы.

Между тем, тюменцы продолжают регулярно жаловать в социальных сетях на обилие реагентов на дорогах города и плохую уборку снега во дворах.

Фото: ЧС Тюмень
«Вербная, 6, уже целый месяц не могут почистить снег, ни пройти, ни проехать. Когда почистят двор на Артамонова 4, ходить и ездить невозможно просто, колея огромная. У нас часть двора чистит УК, а какую-то, должен город, но видимо никому нет дела», — сетуют горожане.
«Опять город засолили. Опять повсюду грязь и болото. У нас вообще будет нормальная снежная зима? Или Дед Мороз в валенках по болоту пробираться будет? Можно нам хоть на Новый год белый снег?» — возмущаются тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на новогодних каникулах ударят 30-градусные морозы. До -32 столбики термометров опустятся 3 декабря.

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