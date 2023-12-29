В Тюмени за месяц выпало более 150% месячной нормы осадков

И добавил, что декабрь этого года войдет в погодную летопись Тюмени как месяц, в котором были дни с выпадением более 50% месячной нормы осадков в сутки, почти неделю фиксировались условия для актировки с последующим резким перепадом к плюсовым температурам. В целом с 1 декабря в областной столице выпало 42,4 мм осадков, что составляет 151% от месячной нормы.