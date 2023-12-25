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Published Сегодня, 04:35

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Updated Сегодня, 04:37

Глава Тобольска придумал, как удержать туристов в городе

Узнаваемость растет: в Тобольске нашли способ удержать туристов в городе

25 декабря 2023, 04:35
Фото: 1MI

Глава Тобольска придумал, как удержать туристов в городе

Глава Тобольска считает, что узнаваемость города растет. Однако расслабляться не стоит: туристов нужно не только привлекать, но и удерживать.

Для привлечения туристов в Тобольске планируют развивать событийные мероприятия, а именно — работать над спортивными, гастрономическими и культурными мероприятиями.

«Нам нужно с учетом современных трендов находить продукты, позволяющие гостям останавливаться более, чем на один, два, три дня. Здесь мы делаем ставку на развитие наших событийных мероприятий. Тот опыт, который мы получили за последние годы, свидетельствует об успешности работы в этом направлении. Ремесленники, творческая молодежь активно использует свои таланты на наших ярмарках и фестивалях», — отметил глава города Максим Афанасьев.
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Примерами таких мероприятий стали музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском кремле», ставший популярным у российских туристов, и «Пельменный съест»: он занял второе место по итогам Международной премии в области событийного туризма.

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце декабря под Тюменью откроется новая база отдыха «Хвойный берег». На ее территории расположены четыре купольных дома для круглогодичного проживания.

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#Общество#Город#Тюменская область#Тобольск#Гастрономический туризм#Туристы#События#Мероприятия#Любовь Селезнева
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