Узнаваемость растет: в Тобольске нашли способ удержать туристов в городе

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Для привлечения туристов в Тобольске планируют развивать событийные мероприятия, а именно — работать над спортивными, гастрономическими и культурными мероприятиями.
«Нам нужно с учетом современных трендов находить продукты, позволяющие гостям останавливаться более, чем на один, два, три дня. Здесь мы делаем ставку на развитие наших событийных мероприятий. Тот опыт, который мы получили за последние годы, свидетельствует об успешности работы в этом направлении. Ремесленники, творческая молодежь активно использует свои таланты на наших ярмарках и фестивалях», — отметил глава города Максим Афанасьев.
Примерами таких мероприятий стали музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском кремле», ставший популярным у российских туристов, и «Пельменный съест»: он занял второе место по итогам Международной премии в области событийного туризма.
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце декабря под Тюменью откроется новая база отдыха «Хвойный берег». На ее территории расположены четыре купольных дома для круглогодичного проживания.