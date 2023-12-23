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Под Тюменью откроется новая база отдыха с купольными домами и пляжем

Под Тюменью откроется новая база отдыха с купольными домами и пляжем

23 декабря 2023, 06:45
Фото: 1MI
Новая база отдыха «Хвойный берег» с купольными домами откроется в конце декабря под Тюменью. Новое место отдыха расположится в деревне Муллаши Тюменского района.

По словам эксперта в сфере сервиса и туризма, руководитель компании «МП „Рыжий Слон“ Любови Матиевской, собственниками базы отдыха являются тюменские предприниматели. Объем инвестиций в проект составил более 50 миллионов рублей.

На территории комплекса уже построены четыре купольных дома для круглогодичного проживания, аренда которых составит 15 тысяч рублей в сутки. В 2024 году появятся еще три. Также летом здесь оборудуют пляжную зону.

По словам Любови Матиевской, в Тюменской области растет спрос на экотуризм. Причем популярностью пользуется кратковременный отдых продолжительностью от 2 до 5 дней, пишет РБК Тюмень.

«Дефицита локаций для экотуризма в Тюменской области сейчас нет. При этом большая часть баз отдыха в ценовом диапазоне рассчитана на массового туриста. Мест из сегмента „Средний+“ или „Премиум“ очень немного, поэтому конкуренция у подобных объектов в регионе не сильно высокая», — отметила Матиевская.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени термальные комплексы увеличат ценник на отдыха на период новогодних каникул. Стоимость билетов возрастет практически в два раза.

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