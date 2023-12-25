nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:29

Published Сегодня, 02:29

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

Рейс Utair из ЯНАО в Тюмень задерживается на сутки

Пассажиры Utair сутки ждут вылета из ЯНАО в Тюмень

25 декабря 2023, 02:29
Фото: Midjourney

Рейс Utair из ЯНАО в Тюмень задерживается на сутки

Самолет из села Толька должен был вылететь еще вчера вечером. В пресс-службе аэропорта Рощино рассказали, в связи с чем был перенесен вылет.

Согласно расписанию, самолет из села Толька должен был вылететь вчера, 24 декабря, в 17:30. Однако в онлайн-табло на сайте аэропорта Рощино указано, что отправление задержано на сутки: самолет вылетит в Тюмень сегодня в 17:30.

В пресс-службе аэропорта пояснили, что задержка рейса связана с плохой погодой в селе ЯНАО.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы не смогли вылететь в Москву из-за поломки самолета. Рейс задержался на 14 часов.

Легендарную «Катюшу» сыграли гармонисты на борту самолета Тюмень-Москва
Узнать подробнее
Читайте также:
С Нового года из Тюмени начнут летать самолеты в ВолгоградПрокуратура взяла под контроль задержку рейса из Тюмени в МосквуАвиакомпания «Победа» возобновит рейсы из Тюмени в Москву
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Аэропорт Рощино#Задержка рейса#Самолет#Рощино#Самолеты#Любовь Селезнева
Подпишитесь
В Тюмени молниеносно распространяется вирус гриппа А
22 декабря, 07:28
Экс-защитник ФК «Тюмень» избил детского тренера. Видео
23 декабря, 05:45
Тест «Братья Дедушки Мороза»: как зовут зимних волшебников в регионах России?
22 декабря, 07:13
«Берут коробками»: тюменцы выстроились в очереди на ярмарке за дешевыми яйцами
23 декабря, 12:22
Под Тюменью откроется новая база отдыха с купольными домами и пляжем
23 декабря, 06:45
«Жить, а не ночевать»: как застройщики создают полноценные районы для людей
Сегодня, 03:24