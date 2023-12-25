Пассажиры Utair сутки ждут вылета из ЯНАО в Тюмень

Согласно расписанию, самолет из села Толька должен был вылететь вчера, 24 декабря, в 17:30. Однако в онлайн-табло на сайте аэропорта Рощино указано, что отправление задержано на сутки: самолет вылетит в Тюмень сегодня в 17:30.