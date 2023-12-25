Пассажиры Utair сутки ждут вылета из ЯНАО в Тюмень

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Published Сегодня, 02:29
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Согласно расписанию, самолет из села Толька должен был вылететь вчера, 24 декабря, в 17:30. Однако в онлайн-табло на сайте аэропорта Рощино указано, что отправление задержано на сутки: самолет вылетит в Тюмень сегодня в 17:30.
В пресс-службе аэропорта пояснили, что задержка рейса связана с плохой погодой в селе ЯНАО.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы не смогли вылететь в Москву из-за поломки самолета. Рейс задержался на 14 часов.