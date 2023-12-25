Избил и угрожал убийством: тюменца вывели из себя оскорбления возлюбленной

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:33
Стражи порядка выехали на место происшествия и выяснили, что трагедией мог обернуться обычный бытовой конфликт.
Ссора двух возлюбленных переросла в обоюдные оскорбления, которых мужчина не стерпел. Тюменец ударил свою сожительницу по лицу, после чего пригрозил расправой.
Тирана задержали, за свои действия ему придется ответить. За угрозу убийством ему грозят до двух лет тюрьмы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени мастер маникюра избила подростка. Девочка отказалась платить за услугу.