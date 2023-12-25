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Тюменец избил свою возлюбленную и угрожал ей убийством

Избил и угрожал убийством: тюменца вывели из себя оскорбления возлюбленной

25 декабря 2023, 03:31
Фото: 1MI

Тюменец избил свою возлюбленную и угрожал ей убийством

В полицию села Упорово обратилась местная жительница. Женщина заявила, что ее сожитель покушается на ее жизнь.

Стражи порядка выехали на место происшествия и выяснили, что трагедией мог обернуться обычный бытовой конфликт.

Ссора двух возлюбленных переросла в обоюдные оскорбления, которых мужчина не стерпел. Тюменец ударил свою сожительницу по лицу, после чего пригрозил расправой.

Тирана задержали, за свои действия ему придется ответить. За угрозу убийством ему грозят до двух лет тюрьмы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени мастер маникюра избила подростка. Девочка отказалась платить за услугу.

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