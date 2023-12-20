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Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

В Тюмени мастер маникюра избила подростка

Расплатилась синяками: мастер маникюра из Тюмени избила подростка

20 декабря 2023, 07:07
Фото: 1MI

В Тюмени мастер маникюра избила подростка

В ноябре 2022 года юная тюменка пришла на маникюр, но отказалась платить за услугу. Мастер не стерпела и напала на девушку.

Конфликт начался с оскорблений в сторону клиентки, а затем перерос в драку. Мастер схватила подростка за запястье, толкнула и ударила в плечо.

Дело дошло до суда, в зале которого мастер признала свою вину, раскаялась и пояснила, что не смогла совладать с эмоциями.

Тюменка пообещала, что это больше не повторится, но штрафа ей избежать не удалось: она выплатит 5 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал, что тюменка попала под суд за фиктивный допуск мигрантов в регион. Ей грозят 7 лет лишения свободы.

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