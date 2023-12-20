Расплатилась синяками: мастер маникюра из Тюмени избила подростка

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Конфликт начался с оскорблений в сторону клиентки, а затем перерос в драку. Мастер схватила подростка за запястье, толкнула и ударила в плечо.
Дело дошло до суда, в зале которого мастер признала свою вину, раскаялась и пояснила, что не смогла совладать с эмоциями.
Тюменка пообещала, что это больше не повторится, но штрафа ей избежать не удалось: она выплатит 5 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что тюменка попала под суд за фиктивный допуск мигрантов в регион. Ей грозят 7 лет лишения свободы.