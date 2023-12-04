«Напился и сломал мне челюсть»: тюменку жестоко избил хозяин арендованной квартиры

Сейчас Алена живет у знакомых и пока не может выйти на работу, она говорит, что Дмитрий сейчас находится на свободе и скрывается от следствия. Обе женщины опасаются, что он может снова вернуться и начать мстить им за сообщение о насилии в правоохранительные органы. Заметим, что имя и фамилия нападавшего совпадает с именем и фамилией бывшего заместителя начальника тюменского СИЗО-1 Дмитрия Логинова, осужденного на 5 лет за взятки. Известно, что за преступление совершенное в 2020 году, в 2021 он уже просил изменить ему наказание на домашний арест, но суд в этом ходатайстве отказал.