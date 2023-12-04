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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Тюменка рассказала о жестоком нападении арендодателя

«Напился и сломал мне челюсть»: тюменку жестоко избил хозяин арендованной квартиры

4 декабря 2023, 09:26
Фото: nashgorod.ru
Тюменка рассказала о жестоком нападении арендодателя

Тюменка рассказала о жестоком нападении арендодателя

Тюменка, снимавшая комнату у пары подверглась нападению сожителя арендодательницы. Она рассказала, что мужчина сначала жестоко избил владелицу квартиры, а потом переключился на гостью.

Нехорошая квартира

Приехав в Тюмень Алена решилась снять комнату у женщины Елены, которая проживала в доме №30 на улице Профсоюзной вместе с сожителем Дмитрием Логиновым. Однако вскоре ей пришлось срочно искать новое жилье.

«Периодически они выпивали и он позволял себе поднять на нее руку, таская ее за волосы или ещё чего, были слышны шлепки. Поняв что ситуация не изменится, я начала подыскивать себе другое жилье. Но 26 ноября они опять выпивали Дмитрий взбесился начал угрожать Елене, говорил, что сломает ей нос. В какой то момент, когда я подумала, что всё стихло, пошла в туалет и обнаружила что кто -то смыл туда мои личные вещи», — рассказала «Нашему городу» Алена.

Девушка спросила у хозяйки квартиры кто это делал и зачем. Елена задала тот же вопрос Дмитрию, что его не на шутку разозлило, мужчина стал отрицать свою причастность к произошедшему, а после перешел к оскорблениям.

Алена поделилась видео, на котором зафиксировано начало конфликта.
Видео: nashgorod.ru

«Пришлось просить о помощи в Москве»

«Дмитрий начал выгонять из помещения, высказывать агрессию по поводу моего национального происхождения, говорил, что сейчас он кого-нибудь прирежет. Я испугалась и стала звонить знакомым и просить их о помощи. На мой клич отозвался клиент по работе из Москвы, он вызвал полицейских», — продолжает рассказ Алена.

Тогда Елена собрала вещи Дмитрия и, по словам девушки, его увезли в отделение.

«Мы спокойно легли спать. После чего спустя несколько часов Дмитрий снова пришел в квартиру к 4 утра, но в этот раз с ножом в руках. Я слышала как он избивает Елену и как она просит вызвать скорую. Я не успела взять телефон, когда он ворвался ко мне в комнату, прижал собственным весом и, приложив нож к горлу, говорил, что сейчас перережет мне голову. Я не могла пошевелится потому что чувствовала лезвие у своей шеи. И сильный шок. Я лишилась дара речи. Затем он начал наносить удары по голове кулаками, по лицу и челюсти, я уворачивалась и прикрывалась руками, но он схватил меня за руку и не останавливался. В какой-то момент я почувствовала, что у меня откололся зуб», — вспоминает девушка.

После того, как Дмитрий избил девушку, он вернулся к Елене и приказал ей собираться и ехать с ним, угрожая, что в противном случае он снова применит силу. В этот момент Алена успела взять телефон и вызывать скорую.

«Кровь у меня не останавливалась, но там только обещали приехать на вызов. Прошло три часа и скорая так и не приехала. Я звонила повторно, но мне объясняли что приняли вызов. В какой-то момент мне уже начал писать знакомый из Москвы и он тоже стал звонить врачам, чтобы они приехали», — говорит Алена.

Позже врачи все же осмотрели девушек и зафиксировали получение побоев.

Побои полученные женщинами от Дмитрия Логинова. Побои полученные женщинами от Дмитрия Логинова.
Побои полученные женщинами от Дмитрия Логинова. Побои полученные женщинами от Дмитрия Логинова.
Побои полученные женщинами от Дмитрия Логинова. Побои полученные женщинами от Дмитрия Логинова.
Побои полученные женщинами от Дмитрия Логинова. Побои полученные женщинами от Дмитрия Логинова.
Побои полученные женщинами от Дмитрия Логинова. Побои полученные женщинами от Дмитрия Логинова.
Побои полученные женщинами от Дмитрия Логинова. Побои полученные женщинами от Дмитрия Логинова.
Побои полученные женщинами от Дмитрия Логинова.
Фото: nashgorod.ru

«Я его боюсь»

После посещения больницы, женщины направились в отделение полиции Центрального округа Тюмени. В УМВД по Тюменской области «Нашему городу» подтвердили, что по факту причинения вреда здоровью средней степени тяжести заведено уголовное дело.

«В настоящее время проводится расследование», — сообщили правоохранители.

Сейчас Алена живет у знакомых и пока не может выйти на работу, она говорит, что Дмитрий сейчас находится на свободе и скрывается от следствия. Обе женщины опасаются, что он может снова вернуться и начать мстить им за сообщение о насилии в правоохранительные органы. Заметим, что имя и фамилия нападавшего совпадает с именем и фамилией бывшего заместителя начальника тюменского СИЗО-1 Дмитрия Логинова, осужденного на 5 лет за взятки. Известно, что за преступление совершенное в 2020 году, в 2021 он уже просил изменить ему наказание на домашний арест, но суд в этом ходатайстве отказал.

«Оказавшись на свободе, фигурант может послать угрозы в сторону свидетелей и даже работающих до сих пор сотрудников. Один из подчинённых Логинова уже заявил в следственные органы, что обвиняемый требовал, чтобы тот изменил показания», — говорится в материалах следствия.

Однако, допускается, что к сегодняшнему дню он мог выйти из колонии общего режима по УДО.

Сейчас пострадавшие женщины надеются на работу правоохранителей, которые закроют Логинова в СИЗО, ведь только в это случае Елена и Алена смогут почувствовать себя в безопасности.

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