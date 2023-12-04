«Напился и сломал мне челюсть»: тюменку жестоко избил хозяин арендованной квартиры

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Приехав в Тюмень Алена решилась снять комнату у женщины Елены, которая проживала в доме №30 на улице Профсоюзной вместе с сожителем Дмитрием Логиновым. Однако вскоре ей пришлось срочно искать новое жилье.
«Периодически они выпивали и он позволял себе поднять на нее руку, таская ее за волосы или ещё чего, были слышны шлепки. Поняв что ситуация не изменится, я начала подыскивать себе другое жилье. Но 26 ноября они опять выпивали Дмитрий взбесился начал угрожать Елене, говорил, что сломает ей нос. В какой то момент, когда я подумала, что всё стихло, пошла в туалет и обнаружила что кто -то смыл туда мои личные вещи», — рассказала «Нашему городу» Алена.
Девушка спросила у хозяйки квартиры кто это делал и зачем. Елена задала тот же вопрос Дмитрию, что его не на шутку разозлило, мужчина стал отрицать свою причастность к произошедшему, а после перешел к оскорблениям.
«Дмитрий начал выгонять из помещения, высказывать агрессию по поводу моего национального происхождения, говорил, что сейчас он кого-нибудь прирежет. Я испугалась и стала звонить знакомым и просить их о помощи. На мой клич отозвался клиент по работе из Москвы, он вызвал полицейских», — продолжает рассказ Алена.
Тогда Елена собрала вещи Дмитрия и, по словам девушки, его увезли в отделение.
«Мы спокойно легли спать. После чего спустя несколько часов Дмитрий снова пришел в квартиру к 4 утра, но в этот раз с ножом в руках. Я слышала как он избивает Елену и как она просит вызвать скорую. Я не успела взять телефон, когда он ворвался ко мне в комнату, прижал собственным весом и, приложив нож к горлу, говорил, что сейчас перережет мне голову. Я не могла пошевелится потому что чувствовала лезвие у своей шеи. И сильный шок. Я лишилась дара речи. Затем он начал наносить удары по голове кулаками, по лицу и челюсти, я уворачивалась и прикрывалась руками, но он схватил меня за руку и не останавливался. В какой-то момент я почувствовала, что у меня откололся зуб», — вспоминает девушка.
После того, как Дмитрий избил девушку, он вернулся к Елене и приказал ей собираться и ехать с ним, угрожая, что в противном случае он снова применит силу. В этот момент Алена успела взять телефон и вызывать скорую.
«Кровь у меня не останавливалась, но там только обещали приехать на вызов. Прошло три часа и скорая так и не приехала. Я звонила повторно, но мне объясняли что приняли вызов. В какой-то момент мне уже начал писать знакомый из Москвы и он тоже стал звонить врачам, чтобы они приехали», — говорит Алена.
Позже врачи все же осмотрели девушек и зафиксировали получение побоев.
После посещения больницы, женщины направились в отделение полиции Центрального округа Тюмени. В УМВД по Тюменской области «Нашему городу» подтвердили, что по факту причинения вреда здоровью средней степени тяжести заведено уголовное дело.
«В настоящее время проводится расследование», — сообщили правоохранители.
Сейчас Алена живет у знакомых и пока не может выйти на работу, она говорит, что Дмитрий сейчас находится на свободе и скрывается от следствия. Обе женщины опасаются, что он может снова вернуться и начать мстить им за сообщение о насилии в правоохранительные органы. Заметим, что имя и фамилия нападавшего совпадает с именем и фамилией бывшего заместителя начальника тюменского СИЗО-1 Дмитрия Логинова, осужденного на 5 лет за взятки. Известно, что за преступление совершенное в 2020 году, в 2021 он уже просил изменить ему наказание на домашний арест, но суд в этом ходатайстве отказал.
«Оказавшись на свободе, фигурант может послать угрозы в сторону свидетелей и даже работающих до сих пор сотрудников. Один из подчинённых Логинова уже заявил в следственные органы, что обвиняемый требовал, чтобы тот изменил показания», — говорится в материалах следствия.
Однако, допускается, что к сегодняшнему дню он мог выйти из колонии общего режима по УДО.
Сейчас пострадавшие женщины надеются на работу правоохранителей, которые закроют Логинова в СИЗО, ведь только в это случае Елена и Алена смогут почувствовать себя в безопасности.