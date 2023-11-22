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Тюменка избила мужчину туфлями за оскорбления

Обозвал «курицей» и получил переломы: тюменка избила мужчину туфлями на шпильке

22 ноября 2023, 04:35
Фото: Midjourney

Тюменка избила мужчину туфлями за оскорбления

Конфликт произошел во время застолья. В ходе драки мужчина упал на пол, чем и воспользовалась разъяренная женщина.
Сюжет
Суд

44-летней жительнице Исетского района грозит тюремный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщают в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, 10 сентября женщина выпивала в компании знакомых. В ходе застолья у нее произошел конфликт с мужчиной, который обозвал ее «курицей».

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Словесная перепалка переросла в драку. Потерпевший упал на пол, чем и воспользовалась тюменка. Обутая в красные туфли на высоком каблуке, она несколько раз ударила мужчину в бок: ему диагностировали переломы двух ребер и левосторонний пневмоторакс.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, туфли у буйной женщины изъяли в качестве вещдока. Тюменке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Ранее «Наш Город» сообщал, что пьяная тюменка зарезала своего сожителя и ушла жить к друзьям, оставив мужчину истекать кровью. Тело погибшего обнаружила соседка.

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