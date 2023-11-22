Обозвал «курицей» и получил переломы: тюменка избила мужчину туфлями на шпильке

Словесная перепалка переросла в драку. Потерпевший упал на пол, чем и воспользовалась тюменка. Обутая в красные туфли на высоком каблуке, она несколько раз ударила мужчину в бок: ему диагностировали переломы двух ребер и левосторонний пневмоторакс.