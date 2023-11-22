Обозвал «курицей» и получил переломы: тюменка избила мужчину туфлями на шпильке

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
44-летней жительнице Исетского района грозит тюремный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Как сообщают в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, 10 сентября женщина выпивала в компании знакомых. В ходе застолья у нее произошел конфликт с мужчиной, который обозвал ее «курицей».
Словесная перепалка переросла в драку. Потерпевший упал на пол, чем и воспользовалась тюменка. Обутая в красные туфли на высоком каблуке, она несколько раз ударила мужчину в бок: ему диагностировали переломы двух ребер и левосторонний пневмоторакс.
Пострадавшего госпитализировали в больницу, туфли у буйной женщины изъяли в качестве вещдока. Тюменке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Ранее «Наш Город» сообщал, что пьяная тюменка зарезала своего сожителя и ушла жить к друзьям, оставив мужчину истекать кровью. Тело погибшего обнаружила соседка.