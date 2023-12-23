Экс-защитник ФК «Тюмень» избил детского тренера

Инцидент произошел еще летом этого года, однако видео драки было опубликовано на днях. По словам Фурсина, произошло это неслучайно. ФК «Русичи-Орел» получил право выступать в профессиональной лиге, но нашлись недоброжелатели, которые решили раздуть всеми уже забытый инцидент. По словам Фурсина, о произошедшем уже давно все забыли.