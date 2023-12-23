Экс-защитник ФК «Тюмень» избил детского тренера

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Инцидент произошел еще летом этого года, однако видео драки было опубликовано на днях. По словам Фурсина, произошло это неслучайно. ФК «Русичи-Орел» получил право выступать в профессиональной лиге, но нашлись недоброжелатели, которые решили раздуть всеми уже забытый инцидент. По словам Фурсина, о произошедшем уже давно все забыли.
«С Милюковым „уже давно все решили“. В тот день была тренировка главной команды. Он не должен был там находиться. Я вспылил, получилось что получилось», — рассказал Фурсин изданию «Орловские новости».
Фурсин известен тем, что в течение нескольких лет судился с руководством тюменской команды по финансовым вопросам. Конфликт начался из-за невыплаты положенных премий. Для разрешения данного вопроса пришлось привлекать юристов, Спортивный арбитражный суд Лозанны, который обязал ФК «Тюмень» расплатится с игроками.
Напомним, Никита Фурсин играл за ФК «Тюмень» с 2012 по 2014 годы.