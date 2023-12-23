В люк с дрона была сброшена бомба: в СВО погиб водитель БТР из Тюменской области

Радик Измайлов был водителем БТР — возил разведгруппу на самые сложные участки для выполнения поставленных задач. Тюменец мастерски управлял боевой машиной — ему удавалось уходить от обстрелов и пусков с дронов, поэтому разведчики хотели ездить только с ним.