В люк с дрона была сброшена бомба: в СВО погиб водитель БТР из Тюменской области

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
Радик Измайлов был водителем БТР — возил разведгруппу на самые сложные участки для выполнения поставленных задач. Тюменец мастерски управлял боевой машиной — ему удавалось уходить от обстрелов и пусков с дронов, поэтому разведчики хотели ездить только с ним.
«За такого асса противник назначил награду. И в один из моментов, в люк БТР с дрона была сброшена боба, которая и оборвала жизнь военного», — рассказали в Фонде Защитники Отечества.
Тюменца наградили посмертно Орденом Мужества. Награду вручили матери погибшего в зоне СВО бойца, сообщили в администрации Уватского района.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб 30-летний доброволец из Тюменской области Александр Рахимов. Церемония прощания и похороны военного состоялись 16 декабря в Ярковском районе. У бойца остались родители сестра и двое сыновей.