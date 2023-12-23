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В зоне СВО погиб контрактник из Тюменской области

В люк с дрона была сброшена бомба: в СВО погиб водитель БТР из Тюменской области

23 декабря 2023, 08:12
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб контрактник из Тюменской области

В зоне специальной военной операции погиб контрактник из деревни Уки Уватского района Радик Измайлов. Смертельное ранение военный получил 10 сентября при выполнении боевого задания, за 9 дней до своего 42-летия.
Фото: Защитники Отечества | Тюменская область

Радик Измайлов был водителем БТР — возил разведгруппу на самые сложные участки для выполнения поставленных задач. Тюменец мастерски управлял боевой машиной — ему удавалось уходить от обстрелов и пусков с дронов, поэтому разведчики хотели ездить только с ним.

«За такого асса противник назначил награду. И в один из моментов, в люк БТР с дрона была сброшена боба, которая и оборвала жизнь военного», — рассказали в Фонде Защитники Отечества.

Тюменца наградили посмертно Орденом Мужества. Награду вручили матери погибшего в зоне СВО бойца, сообщили в администрации Уватского района.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб 30-летний доброволец из Тюменской области Александр Рахимов. Церемония прощания и похороны военного состоялись 16 декабря в Ярковском районе. У бойца остались родители сестра и двое сыновей.

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