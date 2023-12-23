В Тюмени на Цветном бульваре демонтировали популярную карусель

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Решение демонтировать популярный у тюменцев аттракцион руководство парка приняло в связи с тем, что в конце ноября здесь была установлена двухъярусная карусель из Италии. Ее высота составляет 11 метров, диаметр — 10 метров, число посадочных мет — 55.
Напомним, стоимость новой карусели итальянского производства составляет 100 миллионов рублей. Ранее тюменцы уже подвергли критике покупку нового аттракциона и отметили, что денежные средства можно было направить на более необходимые закупки, в том числе строительство школ и больниц.