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Updated Сегодня, 07:14

В Тюмени на Цветном бульваре демонтировали популярную карусель

В Тюмени на Цветном бульваре демонтировали популярную карусель

23 декабря 2023, 07:12
Фото: Городской Парк Аттракционов Тюмени
В тюменском городском парке культуры и отдыха демонтировали аттракцион «Счастливая карусель». Его отправили на консервацию и хранение.
Фото: Городской Парк Аттракционов Тюмени

Решение демонтировать популярный у тюменцев аттракцион руководство парка приняло в связи с тем, что в конце ноября здесь была установлена двухъярусная карусель из Италии. Ее высота составляет 11 метров, диаметр — 10 метров, число посадочных мет — 55.

Напомним, стоимость новой карусели итальянского производства составляет 100 миллионов рублей. Ранее тюменцы уже подвергли критике покупку нового аттракциона и отметили, что денежные средства можно было направить на более необходимые закупки, в том числе строительство школ и больниц.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Аттракционы
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