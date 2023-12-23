В Тюмени на Цветном бульваре демонтировали популярную карусель

Напомним, стоимость новой карусели итальянского производства составляет 100 миллионов рублей. Ранее тюменцы уже подвергли критике покупку нового аттракциона и отметили, что денежные средства можно было направить на более необходимые закупки, в том числе строительство школ и больниц.