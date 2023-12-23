В Тюмени стартовал сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Путина

в Тюмени открыли избирательный штаб кандидата в президенты Путина

В Тюменской области с сегодняшнего дня стартовал сбор подписей в поддержку кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина. Он продлится до конца января. Как самовыдвиженцу Владимиру Путину нужно набрать минимум 300 тысяч голосов.