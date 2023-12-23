В Тюмени стартовал сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Путина

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Свою подпись в поддержку Путина тюменцы могут оставить в избирательном штабе, который начал работать накануне (Водопроводная, 36). Время его работы с 10.00 до 19.00 ежедневно.
«Огромное количество людей выступает в поддержку Владимира Путина. Это человек, который многое изменил в мире, стране, в нашей Тюменской области, и это произошло именно в тот момент, когда Россия стояла на краю пропасти. Проблемные вопросы еще есть, но достижений гораздо больше», — отметила на открытии штаба Народный учитель РФ Ольга Ройтблат.
Ранее «Наш Город» писал, что выборы президента России состоятся в марте 2024 года. О своем намерении баллотироваться на новый президентский срок Владимир Путин сообщил в начале декабря. Согласно опросам, участие Путина в предстоящей избирательной компании в качестве президента поддерживают 70% россиян.