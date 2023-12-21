Итоги дня в Тюмени: умерла девочка в поезде из Тюмени, пытки, новый ковид, яйца

Мать одного из фигурантов — Дениза Айдына, даже прошла полиграф. Техника подтвердила, что женщина действительно слышала от сына жалобы на пытки. Также полиграф не зафиксировал лжи, когда она рассказывала про увлечение сына фейерверками. Собственно из-за этого он и стал подозреваемым. Когда тюменца задержали, в его сумке обнаружили элементы взрывчатки.