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Published Сегодня, 17:49

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Итоги дня в Тюмени: умерла девочка в поезде из Тюмени, пытки, новый ковид, яйца

Итоги дня в Тюмени: умерла девочка в поезде из Тюмени, пытки, новый ковид, яйца

21 декабря 2023, 17:49
Фото: 1MI
Дайджест событий за 21 декабря в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Новый штамм коронавируса может испортить тюменцам Новый год

В Тюменской области пока не введен масочный режим, как и других противопандемийных ограничений. Тем временем заболеваемость ковидом в регионе растет. Только за последнюю неделю вирус был выявлен у 1,3 тысячи тюменцев.

Новый штамм COVID-19 «пирола», который сейчас распространяется по стране, отличается от предыдущих еще большей заразностью и более устойчив к сопротивлению иммунитета.

Поэтому, чтоб снизить скорость распространения инфекции, оперштаб Минздрава РФ поручил регионам подготовиться к возможному росту заболеваемости, а медицинским организациям сформировать запас медикаментов и составить маршрутизацию пациентов.

«Исходя из эпидситуации в конкретных регионах… вводить масочный режим в лечебных учреждениях. Это обычная противоэпидемической мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов», — пояснил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
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В Тюменской области зафиксируют цены на яйца

Тюменские птицефабрики снизят отпускную стоимость десятка яиц до 100 рублей. К такому решению они пришли совместно с региональными властями, заключив с ними соответствующее соглашение.

«Договорились с руководителями птицефабрик о том, чтобы стабилизировать положение цен на такой важный продукт как яйца в ближайшей перспективе», — пояснил вице-губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.
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Фигуранту «Тюменского дела» угрожали палкой в прямой кишке

Фигурантам «Тюменского дела» представили обвинение в окончательной редакции. Однако парни продолжают настаивать на своей невиновности, заявляя, что показания из них выбивали пытками.

Мать одного из фигурантов — Дениза Айдына, даже прошла полиграф. Техника подтвердила, что женщина действительно слышала от сына жалобы на пытки. Также полиграф не зафиксировал лжи, когда она рассказывала про увлечение сына фейерверками. Собственно из-за этого он и стал подозреваемым. Когда тюменца задержали, в его сумке обнаружили элементы взрывчатки.

С самого начала парень пытался доказать, что у него не было злого умысла, он просто, из мальчишеского интереса, хотел побаловаться петардами. Но такая версия, по его словам, не устроила полицейских.

«Сказали, если ботинок упадёт, то ему в прямую кишку введу резиновую дубинку или ножку от табуретки, которую продемонстрировали, достав из-за шкафа. Как отметила обследуемая, со слов Дениза, он смог простоять 40 минут, потом ему на голову одели полиэтиленовый пакет, замотали скотчем и стали избивать руками и ногами, душили пакетом. Обследуемая сказала, что Дениз смог бы опознать людей, которые больше всех применял к нему физическую силу», — рассказала женщина полиграфологу.
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Тюменские власти отсудили у бизнесмена ресторан ради расширения экопарка

Участок земли, на которой находится ресторан «Колокольниковъ» будет изъят в собственность города. Такое решение принял суд по иску тюменского департамента имущественных отношений.

Данный участок понадобился властям, чтобы за его счет расширить экопарк «Затюменский». Однако собственник заведения отказывается съезжать с земли, за что получает неустойки. Общая сумма по ним уже достигла 400 тысяч рублей.

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В поезде «Тюмень — Адлер» умерла 12-летняя девочка из ЛНР

В Саратовской области с поезда «Тюмень — Адлер» сняли группу детей, возвращавшихся из «Олимпийской ребячки» домой — в Луганскую Народную Республику. 126 детей ехали из Тюменской области в сопровождении медиков из Краснодона. В пути часть ребят почувствовали недомогание. Состояние одной из девочек стало резко ухудшаться, она потеряла сознание и вскоре умерла. Ее смерть констатировали медики скорой помощи, которые были вызваны на станцию в Пензенской области.

Уже в Саратовской области все дети были сняты с поезда и отправлены в инфекционное отделение. Как выяснилось, школьники заразились гриппом группы А (гонконгский грипп). Из всей группы признаки заболевания выявлены у 60 ребят.

По факту гибели девочки в поезде — ведется расследование. Также свои проверки проводят Роспотребнадзор и другие ответственные ведомства.

Где подхватили вирус дети, пока точно неизвестно. Но мама погибшей Вероники, утверждает, что ее дочь начала болеть еще находясь в тюменском лагере, а руководство учреждения проигнорировало этот факт и отправило ребенка в дорогу вместе с остальными.

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