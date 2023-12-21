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Published Сегодня, 10:57

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В Тюмени полиция ищет мужчину, который напугал незнакомую девушку пистолетом

«Попросил сигарету»: В Тюмени мужчина напугал девушку, приставив к ее голове пистолет

21 декабря 2023, 10:57
Фото: 1MI

В Тюмени полиция ищет мужчину, который напугал незнакомую девушку пистолетом

Рядом с жилым домом на Протозанова в Тюмени был замечен мужчина, разгуливающий с пистолетом в руке.

По словам очевидцев, странный прохожий появился в их районе 20 декабря. После того, как он приставил оружие к голове девушки, у которой сначала попросил сигарету, местные жители вызвали полицию, пишет 72.RU.

Фото: Instagram (запрещен на территории РФ)
«Попросил у девушки сигарету и приставил к голове пистолет. Через домовой чат, вызвали наряд полиции. Они приехали, приняли информацию. Потом постояли во дворе, никого не увидели и искать не стали. В итоге девушка отказалась писать заявление, а этот тип дальше где-то гуляет по району», — рассказали тюменцы в соцсетях.

В региональном управлении МВД редакции подтвердили, что наряд полиции действительно выезжал на место ЧП. Но мужчины там уже не было. Сейчас проводится работа по установлению его личности и выяснению всех обстоятельств.

Днем ранее жительница с улицы Олимпийской в Тюмени пожаловалась на банду подростков, которые в страхе держат целый дом.

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