«Накал конфликта?»: как в 2023 году в Тюмени менялась ситуация с мигрантами

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
В Тюменской области в этом году наметилась тенденция к резкому ухудшению отношения к мигрантам. Жители области стали активнее высказываться об иностранцах в резко негативных формулировках и желать их выдворения из страны. В 2023 году на улицах города даже произошло несанкционированное шествие, участники которого кричали о необходимости выгнуть иностранных гостей из России. При том жители региона даже подписывали петицию, с просьбой не пускать мигрантов в страну и запретить им работать во многих областях. Мы решили разобраться в каждой из претензий жителей региона, возникшей в этом году и узнать, что за ней стоит.
Чаще всего тюменцы обвиняют мигрантов в росте преступности, почему- то считается, что на их долю приходится более число тяжких и жутких преступлений. Этот факт стал одним из аргументом для сбора подписей против въезда мигрантов в Россию.
«50% преступлений совершено мигрантами — это данные статистики. Уверены, что инициативу по запрету въезда мигрантов в Россию, выдачу им гражданства, поддержат многие жители Тюмени», — рассказала «Нашему Городу» Татьяна, активист движения «За жизнь», инициировавшее сбор подписей.
Однако обвинение в совершении половины преступлений достаточно серьезное, учитывая, что об этом заявляет крупная общественная организация. К тому же эта информация не соответствует действительности. По данным Генпрокуратуры 3,5% мужчин и 1,89% женщин из числа преступников являются мигрантами. А в Тюменской области иностранцы совершают лишь 1,84% преступлений. К тому же Как отмечал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, больше всего преступлений среди мигрантов касаются собственности граждан РФ и незаконного оборота наркотиков.
Но почему многие жители Тюменской области и России уверены в том, что преступность среди мигрантов кратно выше?
«Дело в том, что этот негативный тренд отмечается с начала СВО. В этот период люди острее начинают делить все вокруг на „свое“ и „чужое“. К тому же у нас силовые структура в своих сообщениях о совершенных преступлениях всегда указывают национальность преступника, если он мигрант и это привлекает внимание людей, они не осознают, что остальные 98% преступлений в регионе совершают россияне», — говорит психолог Петр Зосимов.
О проблеме с указанием национальности в сводках силовых структур в этом году говорил и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что СМИ в России ведут себя так, будто есть только две категории граждан: кавказец и человек без национальности.
«Это может быть чревато разобщением страны», — подчеркнул Кадыров.
Парламент Чечни также внес в Госдуму проект поправок в закон о СМИ, в котором предлагается запретить указание национальности в статьях, касающихся преступности. Сейчас неизвестно, как отреагирует на это заявление Госдума и будет ли эта мера принята, но стоит отметить, что еще в 2007 году аналогичное предложение уже звучало на федеральном уровне, его поддержал президент РФ Владимир Путин.
«Преступник не имеет национальности: какая разница, к какой этнической группе относится человек, который нарушил норму закона? Поэтому нужно, чтобы соответствующие процедуры прошли. Я не хочу вмешиваться, но если закон дойдет до меня в окончательном виде, я его, конечно, поддержу», — говорил президент.
По данным источника «Нашего города» в правоохранительных органах, силовики в этом году заметили «раскачивание лодки» в вопросе отношения к мигрантам. Они отмечают, что некоторые СМИ подают информацию о некоторых преступлениях намеренно выставляя иностранцев злодеями.
«Порою эта информация даже не соответствует действительности. Все делается ради кликбейта, мы это все мониторим. Это негативный тренд с которым нужно работать. Хочу также отметить, что силовиками ведется работа по привлечение преступников, уличенных в разжигании ненависти к представителям других национальностей», — говорят правоохранители.
Активисты движения, организовавшего сбор подписей против мигрантов, также просят принять исчерпывающие законодательные меры для наведения жёсткого порядка в сфере трудовой миграции, учитывая, в первую очередь, интересы коренных жителей России.
«Необходимо законодательно определить те отрасли экономики, где может применяться труд мигрантов. Например, строительство, ЖКХ, сельское хозяйство, клининговые услуги, мусоропереработка. В интересах коренного населения России в любых других отраслях труд мигрантов должен быть запрещен», — говорится в петиции.
Стоит отметить, что в этом году В Тюменской области запретили нанимать мигрантов для работы в такси и в пассажирском транспорте. Также для них установлено ограничение на занятия грузоперевозками. Неизвестно чем мотивировано такое решение властей, но оно вполне может являться ответом на общественное волнение.
Однако, стоит отметить, что по данным опросов, лишь 37% жителей региона готовы занять рабочие места трудовых мигрантов, причем только с условием повышения зарплаты и наличия ДМС, последнее предоставляется иностранцам крайне редко. Чаще всего мигранты работают в отраслях: ресторанно-гостиничного бизнеса, логистики и перевозок, продаж, строительства, а также розничной торговли. Примечательно, что это те позиции, в которых сейчас наблюдается провал.
Бизнес-тренер Артем Казанцев убежден, что мигрантов не нужно выдворять из страны или региона, им, напротив, нужно создавать хорошие условия для работы. Он считает, что гостям из стран СНГ стоит дать послабления в получении патента, переезда и адаптации к нашему менталитету.
«Многие уже работают в этом направлении — предоставляют жилье и питание, помогают при подготовке документов для подачи на патент, а также с экзаменом по русскому языку. Но все это пока звучит туманно, пока не видно предпосылок к тому, что в ближайшее время ситуация сильно улучшится», — говорит бизнес-тренер.
По словам политолога Максима Дерябина, в Тюменской области и России в целом сейчас активно ухудшается отношение к мигрантам, что почему-то поддерживается политическими верхушками регионов, которые начинают включать все больше запретов для иностранцев.
«У нас запрещают работать мигрантам в такси, общественном транспорте, общепите. Субъекты РФ активно поддерживают идеи таких запретов, хотя очевидно, что за этим последуют серьезные проблемы с кадрами и функционированием сфера в целом. К тому же вот это уже чревато ростом преступности. Если человек не сможет работать, то он будет добавить деньги иным путем, причем это никак не связано с национальностью», — говорит Дерябин.
в Тюменскую область за семь месяцев этого года переехали на постоянное место жительства 27,3 тысячи жителей регионов России и зарубежных стран. Миграционный прирост составил 4,3 тысячи человек. Причем в регион прибыло лишь 363 человека из стран дальнего зарубежья, остальная часть потока — 22,3 тысячи человек, прибыли из других российских регионов.
Стоит отметить, что, несмотря на запреты на работу мигрантов, тюменские власти планируют увеличить население города как раз из-за миграционного прироста. Он в в 2022 году составил 3,2 тыс. человек, сократившись на 68,9% по сравнению с предыдущим годом, но в будущем планируется кратный рост мигрантов: 8950 человек в 2024 году, 9931 человек в 2025 году, 10316 человек в 2026 году.
Однако, как говорит председатель общественного совета при УМВД России по Тюменской области, историк-краевед, кандидат исторических наук Александр Петрушин, для Тюменской области было бв странно делить территорию и называть мигрантов «чужаками», так как кроме сибирских татар здесь нет коренного населения.
«Наш регион — особый, здесь проживает 140 наций и народностей. Причем коренного народа у нас нет, не считая сибирских татар. Мы здесь все понаехавшие, нам делить нечего», — говорит Петрушин.
Он напоминает, что население Тюменской области начало формироваться с развитием нефтегазовой отрасли — в Тюмени не было специалистов в данной сфере, а потому в регион начали стягиваться представители всех 15 союзных республик и автономий.
«Мы все межнациональные дела, которые были после 1991 года, достойно выдержали. У нас уже сформировалось 3 поколение тюменцев и мы все едины. У нас для межнациональных конфликтов нет ни базы, ни оснований, ни причин», — уверен историк.
Таким образом большинство «негативных» фактом о мигрантах оказываются ложными. Они являются причиной менее 4% преступлений в Тюменской области и России в целом. Они работают там, где коренные жители не особо хотят трудиться на тех же условиях. К тому же они приезжают в регион, который славится своей многонациональностью. А потому в Тюменской области есть над чем работать в вопросе межнациональных отношений, так как ситуация только накаляется и в следующем году может появиться больше петиций и больше шествий, которые могут привести к негативным последствиям.