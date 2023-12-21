«Накал конфликта?»: как в 2023 году в Тюмени менялась ситуация с мигрантами

В Тюменской области в этом году наметилась тенденция к резкому ухудшению отношения к мигрантам. Жители области стали активнее высказываться об иностранцах в резко негативных формулировках и желать их выдворения из страны. В 2023 году на улицах города даже произошло несанкционированное шествие, участники которого кричали о необходимости выгнуть иностранных гостей из России. При том жители региона даже подписывали петицию, с просьбой не пускать мигрантов в страну и запретить им работать во многих областях. Мы решили разобраться в каждой из претензий жителей региона, возникшей в этом году и узнать, что за ней стоит.