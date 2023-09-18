«А ну-ка, давай-ка…»: в Тюмени разгорелся межнациональный конфликт

Вместе с этим в Тюменской области в 3 раза выросло число нелегалов, прибывших в регион. За 2022 году на миграционный учет поставлено 181 087 человек (+30,6%). Лишь 1 161 иностранец получил разрешение на временное проживание. Также на 4,4% возросло число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства — с 473 до 494. Чаще всего, в 24,3% случаев мигранты-преступники занимаются оборотом наркотиков, на втором месте среди преступлений — кражи, на третьем — мошенничество. Вдобавок, согласно опросам, 40% жителей Тюменской области считают, что трудовых мигрантов в регионе слишком много.