«А ну-ка, давай-ка…»: в Тюмени разгорелся межнациональный конфликт

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В центре Тюмени молодые люди, скрывающие лица шарфами прошли маршем по центральным улицам города. Они выкрикивали националистические лозунги прямо у «Союза армян Тюменской области». Группа молодых мужчин требовала, чтобы мигранты уезжали из Тюмени.
Неожиданно многие тюменцы стали поддерживать ребят, вышедших на улицы с таким громким требованием. Некоторые читатели «Нашего города» указывали на то, что иностранцев в городе стало слишком много и она занимают рабочие места, лишая русских работы.
«Знаем мы этих армян. Высказывания может слегка не для этого времени, но суть передана правильно. Парни молодцы, что не побоялись. Давно пора выгнать их всех», — пишет читатель издания.
Однако выступление ребят, культивирующих борьбу с мигрантами, осудила местная «Русская Община». Представители организации указали на то, что вышедшие на марш подростки сами не понимают, какие последствия их могут ждать за подобные действия и высказывания.
«"Русская Община» категорически против подобных радикальных действий. Мы, русские (во всей полноте этого слова), не желаем разжечь межнациональную ненависть! Мы за порядок в нашем доме! Тем не менее, нельзя не отметить, что подобные настроения «организованной толпе» не могут придти на пустом месте», — говорится в обращении сообщества.
Организация призвала тюменцев не поддаваться на провокации, а все возникшие конфликты решать путем диалога и в рамках закона. Ведь, предположительно, действия шествующих попадают под статью 282 УК РФ — действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично.
«Статья 280 УК РФ по экстремизму здесь вряд ли будет применима, так как призывов к насилию в этом выступлении нет», — говорит адвокат Павел Руснаков.
Вероятнее всего, если правоохранители все же займутся делом этих тюменцев, то им может грозить наказание лишь по административной статье — за хулиганство.
Представитель Армянской диаспоры в Тюменской области Бакур Агамонян рассказал «Нашему городу», что такое поведение он считает неприемлемым, однако такая выходка не достояна особого внимания.
«В современном обществе, в светском государстве и в многонациональном регионе такого не должно быть. Армяне, как и представители других наций, трудятся на благо города и региона. Эти молодые ребята скорее всего подверглись влиянию со стороны, которое и разожгло в них такую ненависть. Это не стоит внимания, это недостойный поступок», — считает армянин.
Среди читателей издания также нашлись тюменцы, считающие желание изгнать представителей какой-либо национальности и проявление такой ярой ненависти пережитком прошлого и недостатком осведомленности о представителях других наций.
«Читаешь комментарии, и диву даёшься, насколько древнее и отсталое у нас общество, это кошмар, товарищи. Нужно жить в мире и понимании, а не делиться на „таких“ и „не таких““, — считает читатель „Нашего города“ Андрей Р.
Стоит отметить, что в Тюменской области проживают представители 150 национальностей, по словам губернатора Тюменской области Александра Моора около 90% участников соцопросов положительно оценивают состояние межнациональных отношений.
«Основой стабильности являются устойчивое социально-экономическое положение региона, поддержка и укрепление органами власти межнационального и межконфессионального мира и согласия, активная реализация государственной национальной политики и исторически сложившаяся культура дружеских отношений между людьми разных национальностей», — считает губернатор.
О межнациональных отношения в Тюменской области высказывался и заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, он подчеркивал, что Уральский федеральный округ не является проблемным с точки зрения состояния межнациональных и межконфессиональных отношений.
«Тюменская область входит в число лидеров — у нее одни из лучших показателей в стране в целом. Здесь нет поводов для конфликтов, межнациональной напряженности», — отмечал Магомедов.
Если проанализировать публикации в СМИ, то заметно, что при описании происшествий часто указывается национальность виновника, однако это происходит лишь в том случае, если он не является русским.
«Информационный фон и постсоветские установки создают вот это напряжение между представителями разных наций. К сожалению, оно часто выливается в подобную ненависть», — говорит психолог Петр Зосимов.
Вместе с этим в Тюменской области в 3 раза выросло число нелегалов, прибывших в регион. За 2022 году на миграционный учет поставлено 181 087 человек (+30,6%). Лишь 1 161 иностранец получил разрешение на временное проживание. Также на 4,4% возросло число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства — с 473 до 494. Чаще всего, в 24,3% случаев мигранты-преступники занимаются оборотом наркотиков, на втором месте среди преступлений — кражи, на третьем — мошенничество. Вдобавок, согласно опросам, 40% жителей Тюменской области считают, что трудовых мигрантов в регионе слишком много.
Общественник Алексей Савоськин подчеркивает, что сейчас снова начинают возникать радикальные общества в России, направленные против мигрантов. Это, по мнению общественника, указывает на то, что государство не может управлять этим аспектом жизни общества.
«Негативное отношение к мигрантам есть и будет увеличиваться, потому что за 30 лет сложилась разная картина мира в России и странах бывшей СССР. Например Ислам консервативный. Россия и РПЦ либеральные с уклоном на англосаксов. Наши СМИ часто показывают такую разность в ЕС, но она и у нас присутствует. Силовых методов мало, нужна идея совместной жизни. Когда государство не может, тогда народ сам берет власть в свои руки, на основании Конституции России. В целом, интеграция в условных границах СССР, это нормальность, но нужна народная дипломатия на этой территории, но слова народ наша власть по всей видимости боится», — говорит Савоськин.
Александр Вершинин, кандидат исторических наук, старший преподаватель исторического факультета МГУ рассказал «Нашему городу», что Армения и Грузия — два государства Закавказья, на протяжении веков связанные с Россией как длительной общей историей, так и общей христианской верой.
В Тюменской области активно сотрудничают с Арменией. Так тюменцы рассматривают Армению в качестве инвестпартнёра для локализации производства в других станах. Одна из крупнейших тюменских компаний-застройщиков планирует построить завод стеновых изделий недалеко от Еревана. Также Тюменская область и Республика Армения поддерживают партнерские отношения уже несколько лет. В качестве стратегических направлений для развития сотрудничества региона и Республики, Александр Моор назвал нефтегазовое машиностроение и сервис, нефтехимическую промышленность, деревопереработку, сельское хозяйство и туризм.
«В регионе проживают семь тысяч представителей армянского народа — ярких и талантливых людей. Наши народы исторически связаны друг с другом. Только за прошлый год товарооборот между Тюменской областью и Арменией вырос в четыре раза», — говорит губернатор Александр Моор.
По мнению опрошенных экспертов, для того чтобы предотвратить разжигание конфликта на национальной почве, стоит поработать над инфополем, где мигрантов часто выставляют преступниками, хотя на деле преступность среди мигрантов не превышает преступность среди русского населения.
Местным властям и правоохранителям стоит значительно серьезнее относится к контролю миграционного потока, а в школах важно усилить внимание к толерантности и уважению других народов. Ведь важно помнить что многонациональность, сотрудничество, разность культур и взглядов создают потенциал для развития. А скандалы на почве разности людей это развитие лишь останавливают.