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Тюменская область заняла 12 место в нацрейтинге научно-технологического развития

Тюменская область заняла 12 место в нацрейтинге научно-технологического развития

19 декабря 2023, 11:09
Тюменская область — на 12 месте в Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов России, составленного по итогам прошлого года. Об этом сегодня, 19 декабря, рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.

Как отметили в ведомстве, вхождение нашего региона в топ-15 лучших, показывает результат системной работы и большой успех, если учесть, что развитие науки всегда довольно длительный процесс.

«Регион располагает достаточно высоким научным, научно-техническим потенциалом, фиксируется заметный рост внутренних затрат на научные исследования и разработки. Значительное влияние оказывает деятельность ЗапСибНОЦ, которым уже разработан и внедрен ряд конкурентоспособных технологий и высокотехнологичных продуктов», — пояснили в депобре ТО.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что внедрение передовых научных разработок в реальное производство входит в число важнейших задач научно-образовательных центров мирового уровня, созданных в нашей стране по инициативе президента России.

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