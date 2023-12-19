Тюменская область заняла 12 место в нацрейтинге научно-технологического развития

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Как отметили в ведомстве, вхождение нашего региона в топ-15 лучших, показывает результат системной работы и большой успех, если учесть, что развитие науки всегда довольно длительный процесс.
«Регион располагает достаточно высоким научным, научно-техническим потенциалом, фиксируется заметный рост внутренних затрат на научные исследования и разработки. Значительное влияние оказывает деятельность ЗапСибНОЦ, которым уже разработан и внедрен ряд конкурентоспособных технологий и высокотехнологичных продуктов», — пояснили в депобре ТО.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что внедрение передовых научных разработок в реальное производство входит в число важнейших задач научно-образовательных центров мирового уровня, созданных в нашей стране по инициативе президента России.
Также Тюменская область готова принимать участие в различных федеральных мероприятиях, реализуемых Российским обществом «Знание».