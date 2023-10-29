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Posted 29 октября, 11:52

Published 29 октября, 11:52

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Тюменские программисты могут добавить свои цифровые продукты в Каталог ИТ-решений

Тюменские программисты могут добавить свои цифровые продукты в Каталог ИТ-решений

29 октября 2023, 11:52
Фото: Midjourney
На платформе «ИТ-Навигатор Тюменской области» создан новый раздел, где содержится информация о всех цифровых технологиях, разработанных в регионе. Местные программисты могут внести в Каталог свой цифровой продукт, передает Информцентр правительства ТО.

Главное условие — оставить заявку может только житель Тюменской области, имеющий постоянную регистрацию в регионе.

Каталог создан специально для разработчиков программного обеспечения, производителей программно-аппаратных комплексов и победителей ИТ-конкурсов и хакатонов.

Сервис предназначен не только для поиска нужных решений, но и для помощи разработчикам. К примеру, в приложении они могут оставить свой запрос и получить консультацию от коллег.

Также напомним, в Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализуется целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии. Также в регионе регулярно проходят различные хакатоны и ИТ-чемпионаты для взрослых и начинающих разработчиков.

Тюменец занял третье место в престижном ИТ-чемпионате
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#Программисты#Нацпроекты#Нацпроект
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