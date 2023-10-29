Тюменские программисты могут добавить свои цифровые продукты в Каталог ИТ-решений

Posted 29 октября, 11:52
Published 29 октября, 11:52
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Главное условие — оставить заявку может только житель Тюменской области, имеющий постоянную регистрацию в регионе.
Каталог создан специально для разработчиков программного обеспечения, производителей программно-аппаратных комплексов и победителей ИТ-конкурсов и хакатонов.
Сервис предназначен не только для поиска нужных решений, но и для помощи разработчикам. К примеру, в приложении они могут оставить свой запрос и получить консультацию от коллег.
Также напомним, в Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализуется целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии. Также в регионе регулярно проходят различные хакатоны и ИТ-чемпионаты для взрослых и начинающих разработчиков.