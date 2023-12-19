Тюменская область заняла первое место в России по числу высаженных деревьев

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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В тройку самых результативных регионов также вошел ХМАО и Кемеровская область.
Победителей акции «Сохраним лес» чествовали 15 декабря в павильоне «Природоград» на ВДНХ. В церемонии награждения участвовал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.
«Уже сегодня в России высажено 1,4 млн гектаров молодого леса. Эту работу мы планируем продолжить до 2030 года и сейчас дорабатываем новый федеральный проект на 2025–2030 годы. И очень ценно, что акции „Сохраним лес“ и „Сад Памяти“ стали уже по-настоящему народными», — отметил глава ведомства.
Напомним, что в прошлом году по числу высаженных деревьев в рамках акции «Сохраним лес» Тюменская область заняла третье место, высадив 2,36 млн сеянцев.
Всероссийский проект «Сохраним лес» ежегодно включает в себя по 2 акции по высадке деревьев в 15 регионах-участниках проекта с участием волонтеров, эко-активистов, школьников-волонтеров, корпоративных команд, а также лидеров мнений для привлечения внимания широкой общественности к проблемам экологии.
Акция «Сохраним лес» проводится в рамках федерального проекта «Сохраним лес» национального проекта «Экология».