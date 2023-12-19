Тюменская область заняла первое место в России по числу высаженных деревьев

Всероссийский проект «Сохраним лес» ежегодно включает в себя по 2 акции по высадке деревьев в 15 регионах-участниках проекта с участием волонтеров, эко-активистов, школьников-волонтеров, корпоративных команд, а также лидеров мнений для привлечения внимания широкой общественности к проблемам экологии.