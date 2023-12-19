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ИТ-сферу Тюменской области представляет 791 компания

ИТ-сферу Тюменской области представляет 791 компания

19 декабря 2023, 07:10
Фото: Midjourney
Департамент информатизации Тюменской области провел итоговую в 2023 году встречу с региональным ИТ-сообществом.
Фото: департамент информатизации ТО

Руководитель ведомства Станислав Логинов рассказал об итогах работы и показателях развития отрасли информационных технологий и связи в Тюменской области в уходящем году.

Так, по его словам, в настоящее время ИКТ-сферу региона представляют 791 ИТ-компания и 124 организации телеком-сегмента. С начала года в регионе появилось 30 новых таких фирм. Также в области в два раза вырос объем услуг по разработке программного обеспечения.

Стоит отметить, что власти Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии. Также в регионе регулярно проходят различные хакатоны и ИТ-чемпионаты для взрослых и начинающих разработчиков. Все меры эти поддержки продлены до конца 2024 года. Сотрудники ИТ-компаний активно пользуются возможностью получения ипотеки по льготной ставке, заключено свыше 500 кредитных договоров на общую сумму более 3 млрд рублей.

Почти 200 тюменских айтишников оформили льготную ипотеку
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