ИТ-сферу Тюменской области представляет 791 компания

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Руководитель ведомства Станислав Логинов рассказал об итогах работы и показателях развития отрасли информационных технологий и связи в Тюменской области в уходящем году.
Так, по его словам, в настоящее время ИКТ-сферу региона представляют 791 ИТ-компания и 124 организации телеком-сегмента. С начала года в регионе появилось 30 новых таких фирм. Также в области в два раза вырос объем услуг по разработке программного обеспечения.
Стоит отметить, что власти Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии. Также в регионе регулярно проходят различные хакатоны и ИТ-чемпионаты для взрослых и начинающих разработчиков. Все меры эти поддержки продлены до конца 2024 года. Сотрудники ИТ-компаний активно пользуются возможностью получения ипотеки по льготной ставке, заключено свыше 500 кредитных договоров на общую сумму более 3 млрд рублей.