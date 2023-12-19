ИТ-сферу Тюменской области представляет 791 компания

Стоит отметить, что власти Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии. Также в регионе регулярно проходят различные хакатоны и ИТ-чемпионаты для взрослых и начинающих разработчиков. Все меры эти поддержки продлены до конца 2024 года. Сотрудники ИТ-компаний активно пользуются возможностью получения ипотеки по льготной ставке, заключено свыше 500 кредитных договоров на общую сумму более 3 млрд рублей.