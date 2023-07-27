Почти 200 тюменских айтишников оформили льготную иппотеку

Posted 26 июля, 23:55
Published 26 июля, 23:55
Modified Сегодня, 00:05
Updated Сегодня, 00:05
Большинство объектов недвижимости приобретено по договорам долевого участия по ипотечному кредитованию по ставке до 5%.
Рост популярности этой меры поддержки связан с изменениями условий программы, введенными в феврале этого года.
Напомним:
были расширены возрастные границы заемщиков (от 18 до 50 лет);
снижены требования к размеру дохода (в Тюменской области — от 70 тыс. рублей).
Кроме того, поддержка стала доступна сотрудникам всех аккредитованных компаний (ранее только для получавших налоговые льготы).
Узнать, какие банки работают по программе можно здесь.
Льготная ИТ-ипотека — это одна из мер поддержки отрасли информационных технологий, реализуемая в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».
Узнать о всех действующих мерах поддержки отрасли можно в ИТ-Навигаторе Тюменской области.