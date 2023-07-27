Почти 200 тюменских айтишников оформили льготную иппотеку

В Тюменской области за шесть месяцев 2023 года число воспользовавшихся льготной ИТ-ипотекой выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. Всего за весь период мерой поддержкой воспользовались 198 человек на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Большинство объектов недвижимости приобретено по договорам долевого участия по ипотечному кредитованию по ставке до 5%. Рост популярности этой меры поддержки связан с изменениями условий программы, введенными в феврале этого года. Напомним: были расширены возрастные границы заемщиков (от 18 до 50 лет);

снижены требования к размеру дохода (в Тюменской области — от 70 тыс. рублей). Кроме того, поддержка стала доступна сотрудникам всех аккредитованных компаний (ранее только для получавших налоговые льготы). Узнать, какие банки работают по программе можно здесь. Льготная ИТ-ипотека — это одна из мер поддержки отрасли информационных технологий, реализуемая в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Узнать о всех действующих мерах поддержки отрасли можно в ИТ-Навигаторе Тюменской области.