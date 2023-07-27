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Posted 26 июля, 23:55

Published 26 июля, 23:55

Modified Сегодня, 00:05

Updated Сегодня, 00:05

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Почти 200 тюменских айтишников оформили льготную иппотеку

26 июля 2023, 23:55
Фото: 1MI
В Тюменской области за шесть месяцев 2023 года число воспользовавшихся льготной ИТ-ипотекой выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. Всего за весь период мерой поддержкой воспользовались 198 человек на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Большинство объектов недвижимости приобретено по договорам долевого участия по ипотечному кредитованию по ставке до 5%.

Рост популярности этой меры поддержки связан с изменениями условий программы, введенными в феврале этого года.

Напомним:

  • были расширены возрастные границы заемщиков (от 18 до 50 лет);

  • снижены требования к размеру дохода (в Тюменской области — от 70 тыс. рублей).

Кроме того, поддержка стала доступна сотрудникам всех аккредитованных компаний (ранее только для получавших налоговые льготы).

Узнать, какие банки работают по программе можно здесь.

Льготная ИТ-ипотека — это одна из мер поддержки отрасли информационных технологий, реализуемая в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Узнать о всех действующих мерах поддержки отрасли можно в ИТ-Навигаторе Тюменской области.

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