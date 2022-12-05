В Тюменской области ввели новые налоговые льготы для ИТ и телеком-компаний

Для телекоммуникационных компаний:
в 2 раза снижена ставка налога на имущество организаций (с 01 января 2022 года — 1,1% в отношении объектов связи, впервые введенных в эксплуатацию после 1 июля текущего года);
установлено право на применение инвестиционного налогового вычета (по ставке 14% в отношении объектов основных средств, определенных в соответствии с Налоговым Кодексом РФ).
Для компаний в сфере информационных технологий:
являющихся плательщикам УСН и выбравших объектом налогообложения доходы, ставка налога в 1% будет действовать до конца 2030 года;
расширен круг получателей льготы по УСН: с 1 января 2023 года ей могут воспользоваться не только разработчики программ и баз данных, но и компании, которые ведут оптовые продажи и издание программного обеспечения, оказывают услуги по обработке данных и размещению информации (виды деятельности по ОКВЭД: 46.51.2, 58.2, 62.0, 63.1, 63.11, 63.11.1, 63.11.9);
освобождение от уплаты налога на имущество действует до 2024 года, ставка налога на прибыль в 14% в части, зачисляемой в областной бюджет — до конца 2023 года.
Напомним, что в марте 2022 года президентом России были определены дополнительные направления поддержки в целях ускоренного развития отрасли информационных технологий («третий пакет» федеральных мер поддержки).
В Тюменской области действуют дополнительные инструменты поддержки, которыми могут воспользоваться компании, реализующие цифровые решения. Новые налоговые преференции приняты в соответствии с поручением губернатора региона Александра Моора. Установление благоприятного режима для ведения бизнеса в сфере ИТ и связи в Тюменской области создает основу для дальнейшего устойчивого развития отрасли, создания новых предприятий и объектов инфраструктуры в нашем регионе.