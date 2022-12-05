В Тюменской области ввели новые налоговые льготы для ИТ и телеком-компаний

являющихся плательщикам УСН и выбравших объектом налогообложения доходы, ставка налога в 1% будет действовать до конца 2030 года;

расширен круг получателей льготы по УСН: с 1 января 2023 года ей могут воспользоваться не только разработчики программ и баз данных, но и компании, которые ведут оптовые продажи и издание программного обеспечения, оказывают услуги по обработке данных и размещению информации (виды деятельности по ОКВЭД: 46.51.2, 58.2, 62.0, 63.1, 63.11, 63.11.1, 63.11.9);