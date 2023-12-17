В Тюменской области начал работу тепличный комплекс. Овощи подешевеют?

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В год в тепличном комплексе планируют производить до 40 тысяч овощей — это количество полностью закроет потребность тюменцев. По мнению директора тюменского филиала Россельхозбанка Михаила Стебихова, увеличение объемов производна свежих овощей в Тюменской области будет способствовать сокращению сезонного колебания цен.
В тоже время по мнению доцента кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Ивана Вилкова, запуск в работу комплекса позволит остановить рост цен, но не снизить. Особенно, если в регионе будут стоять аномальные морозы, так как при такой ситуации будут расти издержки на обогрев и содержание тепличного комплекса, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подорожали овощи. За год стоимость капусты, свёклы, огурцов и томатов увеличилась на 17,3%, 7,8%, 11,1% и 47,2% соответственно. Также в этом году существенно подорожали мясо и яйца — рост цен составил 14,5 и 21,4% соответственно.