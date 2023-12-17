В Тюменской области начал работу тепличный комплекс. Овощи подешевеют?

В тоже время по мнению доцента кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Ивана Вилкова, запуск в работу комплекса позволит остановить рост цен, но не снизить. Особенно, если в регионе будут стоять аномальные морозы, так как при такой ситуации будут расти издержки на обогрев и содержание тепличного комплекса, пишет РБК Тюмень.