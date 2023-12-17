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Рост цен на свежие овощи в Тюменской области остановится

В Тюменской области начал работу тепличный комплекс. Овощи подешевеют?

17 декабря 2023, 04:52
Фото: 1MI

Рост цен на свежие овощи в Тюменской области остановится

В Тюмени может остановиться рост цен на свежие овощи. В регионе запущена в работу четвертая линия тепличного комплекса по производству овощей «ТюменьАгро». Предприятие вышло на полную мощность.

В год в тепличном комплексе планируют производить до 40 тысяч овощей — это количество полностью закроет потребность тюменцев. По мнению директора тюменского филиала Россельхозбанка Михаила Стебихова, увеличение объемов производна свежих овощей в Тюменской области будет способствовать сокращению сезонного колебания цен.

В тоже время по мнению доцента кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Ивана Вилкова, запуск в работу комплекса позволит остановить рост цен, но не снизить. Особенно, если в регионе будут стоять аномальные морозы, так как при такой ситуации будут расти издержки на обогрев и содержание тепличного комплекса, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подорожали овощи. За год стоимость капусты, свёклы, огурцов и томатов увеличилась на 17,3%, 7,8%, 11,1% и 47,2% соответственно. Также в этом году существенно подорожали мясо и яйца — рост цен составил 14,5 и 21,4% соответственно.

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