Черная икра будет доступнее? Под Тюменью планируют запустить производство черной икры

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
По словам заместителя директора предприятия Александры Шевелевой, в настоящее время рыбное стадо находится на зимовке. Первую икру на акваферме ждут через пять месяцев.
Также в планах — открыть пруд для любителей рыбалки. Там желающие смогут поймать рыбу самостоятельно, передает Тюменское время.
Будет ли черная икра, произведенная в Тюмени, доступной по цене — пока неизвестно. В настоящее время в магазинах 50-граммовая банка икры стерляди стоит не менее 3,5 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ученые ЗапСибНОЦ ведут работу над разработкой технологии выращивания посадочного материала осетровых рыб на предприятиях Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа. В планах специалистов в будущем достигнуть объемов производства в размере 70 тонн икры в год.