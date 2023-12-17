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Updated Сегодня, 06:14

Под Тюменью планируют начать производство черной икры

Черная икра будет доступнее? Под Тюменью планируют запустить производство черной икры

17 декабря 2023, 04:16
Фото: 1MI

Под Тюменью планируют начать производство черной икры

Специалистам аквафермы, расположенной в Тюменском районе, удалось вырастить из икринок стерляди целое стало.

По словам заместителя директора предприятия Александры Шевелевой, в настоящее время рыбное стадо находится на зимовке. Первую икру на акваферме ждут через пять месяцев.

Также в планах — открыть пруд для любителей рыбалки. Там желающие смогут поймать рыбу самостоятельно, передает Тюменское время.

Будет ли черная икра, произведенная в Тюмени, доступной по цене — пока неизвестно. В настоящее время в магазинах 50-граммовая банка икры стерляди стоит не менее 3,5 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ученые ЗапСибНОЦ ведут работу над разработкой технологии выращивания посадочного материала осетровых рыб на предприятиях Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа. В планах специалистов в будущем достигнуть объемов производства в размере 70 тонн икры в год.

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