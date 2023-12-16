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На Тюменскую область 17 декабря обрушится метель

Ветер до 17 м/с и метель: в Тюменской области объявили штормовое предупреждение

16 декабря 2023, 12:40
Фото: 1MI

На Тюменскую область 17 декабря обрушится метель

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в воскресенье 17 декабря в регион придет метель.
Сюжет
Снег

В течение дня температура воздуха составит -11…-16, ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с с порывами до 17 м/с. Также вероятны осадки в виде снега. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

В понедельник, 18 декабря, ночью термометры покажут -14…-19, днем потеплеет до -8…-13, снегопад продолжится. Скорость ветра составит 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к концу следующей недели потеплеет до -1…-2, а на смену осадкам в виде снега придет снег с дождем.

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