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В Тюмени потеплеет до -1 и пойдет дождь

От -40 до -1: в Тюмени потеплеет до -1 к концу следующей недели и пойдет дождь

16 декабря 2023, 06:42
Фото: 1MI

В Тюмени потеплеет до -1 и пойдет дождь

В Тюмени на следующей неделе потеплеет до -1. Околонулевую температуру воздуха синоптики обещают жителям областной столицы в пятницу, 22 декабря.

В понедельник, 18 декабря, столбики термометров днем покажут -10…-11, в ночные часы не опустятся ниже -15. На протяжении всего дня ожидаются осадки в виде снега. Во вторник, 19 декабря, существенно погода не поменяется: -11…-14 и снег.

В среду потеплеет до -7….-12, в четверг, 21 декабря, температура воздуха в Тюмени составит -2…-8. Синоптики обещают в этот день осадки в виде снега с дождем. Теплая погода, по заверениям метеорологов, сохранится в Тюмени до конца месяца — в последний день 2023 года температура воздуха днем составит -4…-5. В новогоднюю ночь столбики термометров не опустятся ниже -10.

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