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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В Тюмени построят крупнейший в областной столице торговый центр

Ледовый каток и парк профессий: в Тюмени построят огромный торговый центр

16 декабря 2023, 12:04
Фото: 1MI

В Тюмени построят крупнейший в областной столице торговый центр

В Тюмени в районе Плехановского бора построят крупнейший в областной столице торговый центр площадью 150 тысяч квадратных метров. Для сравнения, площадь самого крупного в городе ТЦ «Кристалл» составляет всего 98 тысяч «квадратов».

Площадь ТЦ «Сити Молл» не превышает 72 тысяч квадратных метров, ТЦ «Гудвин» — 40 тысяч квадртатов.

Как сообщили в департаменте имущественных отношений Тюменской области, в ТЦ расположится бизнес-центр, спортивный комплекс с ледовым катком и спа, а также детский парк профессий. Строительство будет вести застройщик «ИСБ-Девелопмент».

Отметим, в Тюмени зафиксировано снижение спроса на покупку торговых центров с устаревшей концепцией. По словам экспертов, сегодня крупные ТРЦ проигрывают районным — бизнесмены охотнее покупают небольшие торговые площади, расположенные в шаговой доступности от жилых комплексов.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Строительство#Новости тюмени#Торговые центры#Торговая недвижимость
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