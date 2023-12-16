Ледовый каток и парк профессий: в Тюмени построят огромный торговый центр

В Тюмени построят крупнейший в областной столице торговый центр

В Тюмени в районе Плехановского бора построят крупнейший в областной столице торговый центр площадью 150 тысяч квадратных метров. Для сравнения, площадь самого крупного в городе ТЦ «Кристалл» составляет всего 98 тысяч «квадратов».