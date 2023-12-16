Ледовый каток и парк профессий: в Тюмени построят огромный торговый центр

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Площадь ТЦ «Сити Молл» не превышает 72 тысяч квадратных метров, ТЦ «Гудвин» — 40 тысяч квадртатов.
Как сообщили в департаменте имущественных отношений Тюменской области, в ТЦ расположится бизнес-центр, спортивный комплекс с ледовым катком и спа, а также детский парк профессий. Строительство будет вести застройщик «ИСБ-Девелопмент».
Отметим, в Тюмени зафиксировано снижение спроса на покупку торговых центров с устаревшей концепцией. По словам экспертов, сегодня крупные ТРЦ проигрывают районным — бизнесмены охотнее покупают небольшие торговые площади, расположенные в шаговой доступности от жилых комплексов.