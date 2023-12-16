Сколько стоит аренда коттеджа в новогоднюю ночь в Тюмени?

Тюменцы забронировали почти все коттеджи на новогоднюю ночь

Тюменцы забронировали практически все коттеджи и дома на Новый год — свободных домов для аренды в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, практически не осталось, несмотря на увеличенный в два и более раз ценник.

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