Сколько стоит аренда коттеджа в новогоднюю ночь в Тюмени?

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В числе свободных остались коттеджи, стоимость аренды которых в новогодние сутки составляет 50-90 тысяч рублей. В частности, за такую цену предлагают снять коттедж площадью 150 квадратных метров в Нижнетавдинском районе.
«31,1 января стоимость 90 тысяч рублей. 4,5 января стоимость суток 20 тысяч рублей. Стандартная стоимость: понедельник–четверг 12 тысяч рублей, пятница и воскресенье 14 тысяч рублей, суббота — 16 тысяч рублей», — указано в объявлении.
Отмечено, что в доме есть все необходимое — холодильник, плита, микроволновая печь, стиральная машина, водонагреватель, телевизор, фен, утюг. Также имеется баня — за нее идет дополнительная оплата в размере 3 тысяч рублей за 3 часа.
Еще один коттедж, расположенный в поселке Решетниково, в новогодние каникулы сдают по двойному тарифу — от 20-30 тысяч рублей за сутки. Правда, на новогоднюю ночь дом уже забронирован.
Дом с баней и чаном в садовом товариществе «Ласка» предлагают арендовать тюменцам в новогоднюю ночь за 50 тысяч рублей. В остальные дни новогодних каникул стоимость составляет 25 тысяч рублей (в обычные дни 12 тысяч рублей, в выходные 15-20 тысяч рублей).
В объявлении указано, что коттедж предназначен для семейных посиделок, а не для пьяных вечеринок. Шуметь на улице запрещено. Цена включает в себя проживание 6 человек, за остальных гостей идет доплата в размере 1 тысячи рублей (посуда, белье, уборка, расходники).
В коттеджном поселке «Онегин» предлагают для аренды коттедж площадью 150 квадратных метров за 20 тысяч рублей в период новогодних каникул с 25 декабря по 8 января. Для сравнения, в обычные дни аренда стоит 15 тысяч рублей.
«Новый дом с новым ремонтом, с теплым полом. У нас есть всё необходимое для проживания. Всем гостям предоставляем постельное бельё, полотенца, тапочки, гель, шампунь, одноразовый зубной набор», — указано в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени компании забронировали 70% места в кафе, ресторанах и барах для проведения новогодних корпоративов. В этом году спрос на корпоративные новогодние праздники увеличился более чем на 40%.