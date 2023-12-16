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Ветеран Великой Отечественной войны скончался в Тюменской области

В Тюменской области скончался ветеран Великой Отечественной войны

16 декабря 2023, 10:32
Фото: 1MI

Ветеран Великой Отечественной войны скончался в Тюменской области

В Заводоуковске скончался ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Угрюмов. Об этом сообщила в своем тг-канале глава администрации города Светлана Касенова.
Фото: тг-канал Светлана Касенова
«Выражаю соболезнования родным и близким Геннадия Михайловича. Это большая утрата для нашего поколения», — отметила глава муниципалитета.

Геннадий Угрюмов родился в Семеново Нижегородской области. Служил на Западной Украине, воевал с бандеровцами. После службы в армии ветеран переехал в Заводоуковский район. В Заводоуковском районе Геннадия Михайловича знали многие местные жители, к нему в гости часто приходили активисты. В этом году на 9 мая Геннадий Михайлович принимал парад у своего дома.

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