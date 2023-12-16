В Тюменской области скончался ветеран Великой Отечественной войны

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
«Выражаю соболезнования родным и близким Геннадия Михайловича. Это большая утрата для нашего поколения», — отметила глава муниципалитета.
Геннадий Угрюмов родился в Семеново Нижегородской области. Служил на Западной Украине, воевал с бандеровцами. После службы в армии ветеран переехал в Заводоуковский район. В Заводоуковском районе Геннадия Михайловича знали многие местные жители, к нему в гости часто приходили активисты. В этом году на 9 мая Геннадий Михайлович принимал парад у своего дома.
Ранее «Наш Город» писал, что в январе этого года в Заводоуковском районе на 99-м году жизни скончался ветеран ВОВ Иван Базаров.