На тюменские улицы в новогоднюю ночь выйдут народные патрули

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
По словам одного из жителей заречных микрорайонов, дружинники планируют патрулировать улицы областной столицы в течение всей новогодней ночи.
«В новогоднюю ночь встретим дома бой курантов, а примерно через час пойдем „гулять“ по кварталу. Если увидим очень пьяных людей или драку, сразу будем вызывать полицию. Наша цель — обеспечить спокойствие», — сообщил Ура.Ру тюменец.
И добавил, что у дружинников есть чат в Telegram для оперативного обмена информацией.
Ранее «Наш Город» писал, что жители заречной части Тюмени создали дружины для того, чтобы пресекать произвол со стороны мигрантов, а также защитить свои дома от нашествия закладчиков наркотиков.