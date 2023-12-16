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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

В новогоднюю ночь тюменской полиции будут помогать дружинники

На тюменские улицы в новогоднюю ночь выйдут народные патрули

16 декабря 2023, 08:17
Фото: Типичная Тюмень

В новогоднюю ночь тюменской полиции будут помогать дружинники

В Тюмени в новогоднюю ночь следить за порядком в городе будут народные дружины. Дружинники планируют помогать сотрудникам полиции.
Сюжет
Полиция

По словам одного из жителей заречных микрорайонов, дружинники планируют патрулировать улицы областной столицы в течение всей новогодней ночи.

«В новогоднюю ночь встретим дома бой курантов, а примерно через час пойдем „гулять“ по кварталу. Если увидим очень пьяных людей или драку, сразу будем вызывать полицию. Наша цель — обеспечить спокойствие», — сообщил Ура.Ру тюменец.

И добавил, что у дружинников есть чат в Telegram для оперативного обмена информацией.

Ранее «Наш Город» писал, что жители заречной части Тюмени создали дружины для того, чтобы пресекать произвол со стороны мигрантов, а также защитить свои дома от нашествия закладчиков наркотиков.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Полиция#Новый год#Дружинники#Дружина
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