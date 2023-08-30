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«Народные патрули» против мигрантов в Тюмени могут узаконить

«Народные патрули» против мигрантов в Тюмени могут узаконить

30 августа 2023, 07:56
Фото: 1MI
В Тюменской области, как и по всей России в целом, начался процесс самоорганизации общества в «народные патрули» с целью противодействия этническим бандам и уличному беспределу. Об этом сообщил член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов.

В Тюмени такие дружины уже появились в Заречном микрорайоне — там выходцы из стран СНГ оккупировали все спортплощадки и просто закрыли вход на них для детей. Горожане решили самостоятельно бороться с таким произволом. По данному факту «Наш Город» уже направил запрос в УМВД, официальные комментарии ожидаются.

По словам Кабанова, аналогичные явления наблюдаются в ряде других российских городов.

«Пока этот процесс, к сожалению, идет в большей части параллельно государству, что конечно неправильно. Он должен идти во взаимодействии государства и общества — в партнерстве. А для этого в кратчайший срок должна быть сформирована правовая база», — отметил общественный деятель.

И добавил, что в СПЧ уже рассматривают инициативу о принятии на федеральном уровне реально действующего (не рамочное) законодательства по развитию системы народных дружин и об официальном статусе дружинника в системе обеспечения общественной безопасности.

«Это позволит усилить органы правопорядка и начать более действенное противодействие этническому уличному криминалу», — подчеркнул Кирилл Кабанов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году вырос уровень преступности среди мигрантов. Число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства возросло на 4,4% — с 473 до 494. 24,3% случаев — оборот наркотиков, на втором месте — кражи, на третьем — мошенничество. На проблему уже обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он отметил негативную тенденцию к преступности среди мигрантов, а также предложил ввести налог на использование иностранной рабочей силы.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Дружинники#Преступность
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