«Народные патрули» против мигрантов в Тюмени могут узаконить

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
В Тюмени такие дружины уже появились в Заречном микрорайоне — там выходцы из стран СНГ оккупировали все спортплощадки и просто закрыли вход на них для детей. Горожане решили самостоятельно бороться с таким произволом. По данному факту «Наш Город» уже направил запрос в УМВД, официальные комментарии ожидаются.
По словам Кабанова, аналогичные явления наблюдаются в ряде других российских городов.
«Пока этот процесс, к сожалению, идет в большей части параллельно государству, что конечно неправильно. Он должен идти во взаимодействии государства и общества — в партнерстве. А для этого в кратчайший срок должна быть сформирована правовая база», — отметил общественный деятель.
И добавил, что в СПЧ уже рассматривают инициативу о принятии на федеральном уровне реально действующего (не рамочное) законодательства по развитию системы народных дружин и об официальном статусе дружинника в системе обеспечения общественной безопасности.
«Это позволит усилить органы правопорядка и начать более действенное противодействие этническому уличному криминалу», — подчеркнул Кирилл Кабанов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году вырос уровень преступности среди мигрантов. Число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства возросло на 4,4% — с 473 до 494. 24,3% случаев — оборот наркотиков, на втором месте — кражи, на третьем — мошенничество. На проблему уже обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он отметил негативную тенденцию к преступности среди мигрантов, а также предложил ввести налог на использование иностранной рабочей силы.