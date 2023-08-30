«Народные патрули» против мигрантов в Тюмени могут узаконить

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году вырос уровень преступности среди мигрантов. Число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства возросло на 4,4% — с 473 до 494. 24,3% случаев — оборот наркотиков, на втором месте — кражи, на третьем — мошенничество. На проблему уже обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он отметил негативную тенденцию к преступности среди мигрантов, а также предложил ввести налог на использование иностранной рабочей силы.