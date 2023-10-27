Власти Тюменской области заключили договор о сотрудничестве с обществом «Знание»

Posted 27 октября, 12:16
Published 27 октября, 12:16
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Об этом заявил глава региона Александр Моор на торжественной церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с организацией. Вместе с главой региона подпись под документом поставил заместитель гендиректора общества Георгий Будный.
«Только за прошедшие четыре месяца Тюменское региональное отделение общества „Знание“ провело в общей сложности 210 мероприятий с охватом более 5,5 тысячи слушателей», — отметил Александр Моор.
Деятельность общества не только помогает информировать россиян о достижениях и перспективах современной науки, но и способствует профессиональному и личностному росту молодых ученых.
На сегодня в обществе «Знание» работают более 23 тысяч лекторов, которые прочитали уже свыше 100 тысяч лекций для 50 млн слушателей. Создано более 4 тысяч часов просветительского контента с общим количеством просмотров 1,4 млрд.