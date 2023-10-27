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Posted 27 октября, 12:16

Published 27 октября, 12:16

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Власти Тюменской области заключили договор о сотрудничестве с обществом «Знание»

Власти Тюменской области заключили договор о сотрудничестве с обществом «Знание»

27 октября 2023, 12:16
Фото: nashgorod.ru
Тюменская область готова принимать участие в различных федеральных мероприятиях, реализуемых Российским обществом «Знание», которое было воссоздано по поручению президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил глава региона Александр Моор на торжественной церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с организацией. Вместе с главой региона подпись под документом поставил заместитель гендиректора общества Георгий Будный.

«Только за прошедшие четыре месяца Тюменское региональное отделение общества „Знание“ провело в общей сложности 210 мероприятий с охватом более 5,5 тысячи слушателей», — отметил Александр Моор.

Деятельность общества не только помогает информировать россиян о достижениях и перспективах современной науки, но и способствует профессиональному и личностному росту молодых ученых.

На сегодня в обществе «Знание» работают более 23 тысяч лекторов, которые прочитали уже свыше 100 тысяч лекций для 50 млн слушателей. Создано более 4 тысяч часов просветительского контента с общим количеством просмотров 1,4 млрд.

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