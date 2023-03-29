В Западно-Сибирском НОЦ разрабатывают технологии мирового уровня

Posted 29 марта 10:21
Published 29 марта 10:21
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Так, в прошлом году в научном центре были разработаны и переданы для внедрения в реальное производство более 160 конкурентоспособных технологий и образцов высокотехнологичной продукции. Объем исследовательских работ, завершившихся изготовлением и испытаниями опытных образцов, превысил один миллиард рублей. Получено 32 патента на изобретения. Это намного больше, чем планировалось сделать.
В числе разработок, которые оцениваются, как достижения мирового уровня - улучшенная технология выращивания посадочного материала осетровых рыб и цифровизация системы бесштанговой добычи нефти.
Также специалистами ЗапСибНОЦ – разработана и внедрена международная магистерская программа «Углеродное регулирование в условиях изменения климата», внедрен 3D-симулятор для обучения операторов беспилотных авиационных систем на предприятиях лесного хозяйства, запущена интегрированная программа магистратуры и аспирантуры по математической биологии и биоинформатике, внедрены две магистерские программы по химии.
Александр Моор подчеркнул, что внедрение передовых научных разработок в реальное производство входит в число важнейших задач научно-образовательных центров мирового уровня, созданных в нашей стране по инициативе президента России. Губернатор выразил уверенность в том, что ЗапСибНОЦ продолжит активную совместную работу с индустриальными партнерами и наукоемким бизнесом.
В заседании Наблюдательного совета также приняли участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и заместитель губернатора ХМАО Елена Шумакова.