В Западно-Сибирском НОЦ разрабатывают технологии мирового уровня

Так, в прошлом году в научном центре были разработаны и переданы для внедрения в реальное производство более 160 конкурентоспособных технологий и образцов высокотехнологичной продукции. Объем исследовательских работ, завершившихся изготовлением и испытаниями опытных образцов, превысил один миллиард рублей. Получено 32 патента на изобретения. Это намного больше, чем планировалось сделать.