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Posted 29 марта 10:21

Published 29 марта 10:21

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

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В Западно-Сибирском НОЦ разрабатывают технологии мирового уровня

29 марта 2023, 10:21
Фото: 1MI
Три года работы Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра доказывают актуальность взаимодействия между Тюменской областью, Югрой и Ямалом в сфере научно-технологического развития. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор на заседании Наблюдательного совета ЗапСибНОЦ.

Так, в прошлом году в научном центре были разработаны и переданы для внедрения в реальное производство более 160 конкурентоспособных технологий и образцов высокотехнологичной продукции. Объем исследовательских работ, завершившихся изготовлением и испытаниями опытных образцов, превысил один миллиард рублей. Получено 32 патента на изобретения. Это намного больше, чем планировалось сделать.

В числе разработок, которые оцениваются, как достижения мирового уровня - улучшенная технология выращивания посадочного материала осетровых рыб и цифровизация системы бесштанговой добычи нефти.

Также специалистами ЗапСибНОЦ – разработана и внедрена международная магистерская программа «Углеродное регулирование в условиях изменения климата», внедрен 3D-симулятор для обучения операторов беспилотных авиационных систем на предприятиях лесного хозяйства, запущена интегрированная программа магистратуры и аспирантуры по математической биологии и биоинформатике, внедрены две магистерские программы по химии.

Александр Моор подчеркнул, что внедрение передовых научных разработок в реальное производство входит в число важнейших задач научно-образовательных центров мирового уровня, созданных в нашей стране по инициативе президента России. Губернатор выразил уверенность в том, что ЗапСибНОЦ продолжит активную совместную работу с индустриальными партнерами и наукоемким бизнесом.

В заседании Наблюдательного совета также приняли участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и заместитель губернатора ХМАО Елена Шумакова.

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