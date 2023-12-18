В Тюмени пьяный «маршрутчик» влетел в ГАЗель

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, показания алкотестера составили 0,67 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водител маршрутки пояснил, что ехал с ремонта, а спиртное пил с вечера воскресенья.
К счастью, во время происшествия пассажиров в маршрутке не было. В ДТП никто не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в лобовом столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли два человека. Трагедия произошла днем 16 декабря.