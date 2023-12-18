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Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

В Тюмени пьяный водитель маршрутки врезался в ГАЗель

В Тюмени пьяный «маршрутчик» влетел в ГАЗель

18 декабря 2023, 05:37
Фото: ГИБДД

В Тюмени пьяный водитель маршрутки врезался в ГАЗель

В Тюмени нетрезвый водитель маршрутного автобуса устроил сегодня утром аварию. На улице Федюнинского 35-летний водитель врезался в ГАЗель.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, показания алкотестера составили 0,67 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водител маршрутки пояснил, что ехал с ремонта, а спиртное пил с вечера воскресенья.

К счастью, во время происшествия пассажиров в маршрутке не было. В ДТП никто не пострадал.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Новости тюмени#Нетрезвые водители#Маршрутки
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