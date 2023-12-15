В Тюменской области растет производство сельскохозяйственной продукции

Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) увеличился на 3,1% к январю-октябрю 2022 года и составил 7213 кг. Яйценоскость кур-несушек увеличилась на 14,6% до 290 штук.



Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 1 745,0 тыс. тонн, собрано 336,7 тыс. тонн картофеля, 124,9 тыс. тонн овощей. Собранный урожай зерновых и зернобобовых культур позволяет обеспечить внутриобластную потребность в сельскохозяйственном сырье и возможность реализации части продукции за пределы области.