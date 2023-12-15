nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря, 15:03

Published 15 декабря, 15:03

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

В Тюменской области растет производство сельскохозяйственной продукции

В Тюменской области растет производство сельскохозяйственной продукции

15 декабря 2023, 15:03
Фото: 1MI
В Тюменской области за 10 месяцев 2023 года хозяйствами всех категорий произведено 161,9 тыс. тонн мяса. Прирост к прошлогоднему периоду составил 100,4%. Также произведено рекордное число яйцо — более одного миллиона штук (рост в 2,1 раза) и 451,8 тыс. тонн молока (+0,9%).

Об этом сообщает департамент экономики Тюменской области со ссылкой на данные регионального департамента АПК и Росстата.

Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) увеличился на 3,1% к январю-октябрю 2022 года и составил 7213 кг. Яйценоскость кур-несушек увеличилась на 14,6% до 290 штук.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 1 745,0 тыс. тонн, собрано 336,7 тыс. тонн картофеля, 124,9 тыс. тонн овощей. Собранный урожай зерновых и зернобобовых культур позволяет обеспечить внутриобластную потребность в сельскохозяйственном сырье и возможность реализации части продукции за пределы области.

В целом, производственный индекс сельскохозяйственной продукции в Тюменской области за 2023 год вырос на 106%.

Отметим, что на каждого жителя Тюменской области местные агропромышленные предприятия производят около тонны различной продукции — это примерно 170 кг картофеля, 110 кг хлеба, 400 яиц и многого другого. АПК Тюменской области обеспечивает жителей региона и избытком, превышая потребность области в продуктах питания.

Тюменский тепличный комплекс обеспечит свежими овощами весь регион
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюменской области в этом году урожайность овощей достигла 454 центнера с одного гаВ Тюменской области завершена уборочная компания—2023Тюменский студент создал робота для сбора овощей и фруктов
#АПК#Департамент АПК
Подпишитесь
«Анархия на рынке»: почему в регионе массово раскупают яйца и чем опасен их дефицит
Вчера, 07:17
«Кровь и металл»: ТОП-5 самых жутких ДТП Тюменской области в 2023 году
Вчера, 09:14
Детские новогодние ёлки 2023-2024 в Тюмени: где, когда и за сколько
Вчера, 10:37
Уже не по карману: сколько стоит в Тюмени новогодний стол?
Вчера, 01:00
Семейные обстоятельства: тюменский бизнесмен продает экопарк за 290 миллионов рублей
Вчера, 04:38
В Тюмени назвали самые скандальные профессии года
Вчера, 08:14