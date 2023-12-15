В Тюменской области растет производство сельскохозяйственной продукции

Posted 15 декабря, 15:03
Published 15 декабря, 15:03
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Об этом сообщает департамент экономики Тюменской области со ссылкой на данные регионального департамента АПК и Росстата.
Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) увеличился на 3,1% к январю-октябрю 2022 года и составил 7213 кг. Яйценоскость кур-несушек увеличилась на 14,6% до 290 штук.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 1 745,0 тыс. тонн, собрано 336,7 тыс. тонн картофеля, 124,9 тыс. тонн овощей. Собранный урожай зерновых и зернобобовых культур позволяет обеспечить внутриобластную потребность в сельскохозяйственном сырье и возможность реализации части продукции за пределы области.
В целом, производственный индекс сельскохозяйственной продукции в Тюменской области за 2023 год вырос на 106%.
Отметим, что на каждого жителя Тюменской области местные агропромышленные предприятия производят около тонны различной продукции — это примерно 170 кг картофеля, 110 кг хлеба, 400 яиц и многого другого. АПК Тюменской области обеспечивает жителей региона и избытком, превышая потребность области в продуктах питания.