Тюменский тепличный комплекс обеспечит свежими овощами весь регион

Posted 14 декабря, 04:12
Published 14 декабря, 04:12
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в торжественной церемонии открытия четвертой очереди тепличного комплекса «ТюменьАгро» в селе Нариманово Тюменского района.
«Это важное событие для всего региона. Сегодня мы получаем самый крупный за Уралом, вплоть до Дальнего Востока, тепличный комбинат по выращиванию овощей. Это хороший пример инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса Тюменской области», — отметил губернатор.
Строительство комплекса было положено в 2015 году. Сейчас это самый крупные теплицы на территории Азии — от Урала до Тихого океана. Площадь теплиц четвертой очереди составляет почти 19 гектаров. После выхода на проектную мощность производство свежих овощей увеличится на 8,5 тысячи тонн в год. Количество рабочих мест с достойной оплатой труда выросло до более чем 800.
Соучредитель управляющей компании «РОСТ» Дмитрий Лашин поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за поддержку в реализации проекта и создание в регионе комфортного инвестиционного климата.
Реализация столь масштабного инвестиционного проекта стала возможной и благодаря поддержке АО «Россельхозбанк».
«С введением в строй четвертой очереди жители Тюменской области смогут в любое время года приобретать свежие томаты и огурцы собственного производства, больше нет необходимости в завозе. Более того, появилась возможность стать донором и поставлять овощи в Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югру — северные регионы, остро нуждающиеся в продуктах растениеводства», — сообщил директор Тюменского филиала АО «Россельхозбанк» Михаил Стебихов.
Восемь лет назад, до появления на Тюменской земле тепличного комплекса «ТюменьАгро», такой важный показатель продовольственной безопасности, как обеспеченность свежими овощами, составлял в регионе чуть больше 10 процентов, отметил Александр Моор. Сегодня — почти 150 процентов, подчеркнул губернатор.