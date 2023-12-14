Тюменский тепличный комплекс обеспечит свежими овощами весь регион

Строительство комплекса было положено в 2015 году. Сейчас это самый крупные теплицы на территории Азии — от Урала до Тихого океана. Площадь теплиц четвертой очереди составляет почти 19 гектаров. После выхода на проектную мощность производство свежих овощей увеличится на 8,5 тысячи тонн в год. Количество рабочих мест с достойной оплатой труда выросло до более чем 800.