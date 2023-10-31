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В Тюменской области завершена уборочная компания—2023

В Тюменской области завершена уборочная компания—2023

31 октября 2023, 12:16
Фото: 1MI
В Тюменской области завершена уборка урожая. За сезон 2023 года в регионе собрано более 1,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожайность составила 23 центнера с гектара. На сегодня это один из самых высоких показателей в УрФО, сообщает Информцентр правительства региона.

Кроме того, Тюменская область лидирует среди регионов-соседей по урожайности картофеля и овощей открытого грунта.

«При потребности региона в 144 тысячах тонн „второго хлеба“ в этом году собрали почти 210 тысяч тонн. Это достойный результат и весомый вклад в продовольственную безопасность нашего региона и всей страны», — отмечено в сообщении.

В свою очередь напомним, губернатор Александр Моор неоднократно заявлял, что развитие АПК — приоритетное направление работы региональных органов власти. Поэтому на поддержку отрасли в этом году из бюджета области было выделено порядка 3 млрд рублей. Еще 600 млн рублей поддержку тюменских сельхозпроизводителей было заложено в федеральном бюджете.

Урожай 2023: Тюменская область сможет полностью обеспечить свои потребности в зерне
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