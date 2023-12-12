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Студент из Тюмени разработал установку для сбора урожая

Тюменский студент создал робота для сбора овощей и фруктов

12 декабря 2023, 03:50
Фото: 1MI

Студент из Тюмени разработал установку для сбора урожая

Новое устройство может помочь в сборе и сортировке урожая. Тюменец планирует доработать прототип до полноценной модели.

Магистрант второго курса Валентин Панов разработал прототип механической руки, которая поможет в сборе и сортировке урожая. Свое изобретение он представил на Конгрессе молодых ученых в Сочи, сообщили в пресс-службе вуза.

Главное преимущество роботизированной установки — ее подвижность: пальцы руки свободно используются для захвата и перемещения предметов. Предполагается, что она может использоваться в тепличных комплексах и на сортировочных лентах.

«Большая часть работ в тепличных комплексах выполняется вручную. Внедрение захватного устройства повысит качественный и количественный показатель выпускаемой продукции — эту тему я досконально изучил в своей выпускной квалификационной работе. Есть предприятия, заинтересовавшиеся моей разработкой, ведем с ними переговоры», — поделился Валентин Панов.

Студент планирует доработать прототип до полноценной модели, добавив ему «руку» для установки захватного устройства и датчики для обратной связи.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские ученые изобрели новый репеллент от клещей. Он состоит из натуральных компонентов, а в его основе местные растения.

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