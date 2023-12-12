Тюменский студент создал робота для сбора овощей и фруктов

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
Магистрант второго курса Валентин Панов разработал прототип механической руки, которая поможет в сборе и сортировке урожая. Свое изобретение он представил на Конгрессе молодых ученых в Сочи, сообщили в пресс-службе вуза.
Главное преимущество роботизированной установки — ее подвижность: пальцы руки свободно используются для захвата и перемещения предметов. Предполагается, что она может использоваться в тепличных комплексах и на сортировочных лентах.
«Большая часть работ в тепличных комплексах выполняется вручную. Внедрение захватного устройства повысит качественный и количественный показатель выпускаемой продукции — эту тему я досконально изучил в своей выпускной квалификационной работе. Есть предприятия, заинтересовавшиеся моей разработкой, ведем с ними переговоры», — поделился Валентин Панов.
Студент планирует доработать прототип до полноценной модели, добавив ему «руку» для установки захватного устройства и датчики для обратной связи.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские ученые изобрели новый репеллент от клещей. Он состоит из натуральных компонентов, а в его основе местные растения.