В Тюменской области в этом году урожайность овощей достигла 454 центера с одного га

Напомним, в сезон 2023 года в Тюменской области собрано более 1,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожайность составила 23 центнера с гектара. При потребности региона в 144 тысячах тонн «второго хлеба» в этом году собрали почти 210 тысяч тонн.