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Posted 9 ноября, 12:02

Published 9 ноября, 12:02

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

В Тюменской области в этом году урожайность овощей достигла 454 центера с одного га

В Тюменской области в этом году урожайность овощей достигла 454 центера с одного га

9 ноября 2023, 12:02
Фото: 1MI
По данным департамента Агропромышленного комплекса Тюменской области, в этом году урожайность овощей составила 454 центнера с одного гектара. Это лучший результат среди регионов Уральского федерального округа.

Тюменцы выращивают весь «борщевой набор». В 2023 году они собрали:

  • картофеля — почти 209 тыс. тонн;
  • капусты — около 22 тыс. тонн;
  • моркови — более 14 тыс. тонн;
  • свеклы — почти 9 тыс. тонн;
  • лука — 15 тонн.

Напомним, в сезон 2023 года в Тюменской области собрано более 1,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожайность составила 23 центнера с гектара. При потребности региона в 144 тысячах тонн «второго хлеба» в этом году собрали почти 210 тысяч тонн.

Также отметим, губернатор Александр Моор неоднократно заявлял, что развитие АПК — приоритетное направление работы региональных органов власти. Поэтому на поддержку отрасли в этом году из бюджета области было выделено порядка 3 млрд рублей. Еще 600 млн рублей поддержку тюменских сельхозпроизводителей было заложено в федеральном бюджете.

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