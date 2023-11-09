В Тюменской области в этом году урожайность овощей достигла 454 центера с одного га

Posted 9 ноября, 12:02
Published 9 ноября, 12:02
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Тюменцы выращивают весь «борщевой набор». В 2023 году они собрали:
Напомним, в сезон 2023 года в Тюменской области собрано более 1,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожайность составила 23 центнера с гектара. При потребности региона в 144 тысячах тонн «второго хлеба» в этом году собрали почти 210 тысяч тонн.
Также отметим, губернатор Александр Моор неоднократно заявлял, что развитие АПК — приоритетное направление работы региональных органов власти. Поэтому на поддержку отрасли в этом году из бюджета области было выделено порядка 3 млрд рублей. Еще 600 млн рублей поддержку тюменских сельхозпроизводителей было заложено в федеральном бюджете.