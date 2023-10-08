Губернатор Тюменской области рассказал о достижениях АПК региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ветеранов и тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником. Также в своем послании он рассказал о результатах их деятельности в регионе.

Александр Моор напомнил, что сейчас на полях идет обмолот зернобобовых культур. Валовой сбор составляет уже почти полтора миллиона тонн. «Вы превзошли многие традиционные результаты отрасли и по объемам, и по урожайности. Уже не первый год в расчете на душу населения продукции сельского хозяйства в регионе производится больше, чем в среднем по стране и УФО. Благодаря вам земляки обеспечены всеми основными продуктами питания, а многая тюменская сельхозпродукция известна и пользуется спросом за пределами региона», — отметил глава региона. Также губернатор рассказал каких достижений удалось добиться в этом году тюменским сельхозпроизводителям: продукция тюменских товаропроизводителей отмечена золотыми медалями на крупнейшей выставке АПК в УФО.

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