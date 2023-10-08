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Posted 8 октября, 12:36

Published 8 октября, 12:36

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

Губернатор Тюменской области рассказал о достижениях АПК региона

Губернатор Тюменской области рассказал о достижениях АПК региона

8 октября 2023, 12:36
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ветеранов и тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником. Также в своем послании он рассказал о результатах их деятельности в регионе.

Александр Моор напомнил, что сейчас на полях идет обмолот зернобобовых культур. Валовой сбор составляет уже почти полтора миллиона тонн.

«Вы превзошли многие традиционные результаты отрасли и по объемам, и по урожайности. Уже не первый год в расчете на душу населения продукции сельского хозяйства в регионе производится больше, чем в среднем по стране и УФО. Благодаря вам земляки обеспечены всеми основными продуктами питания, а многая тюменская сельхозпродукция известна и пользуется спросом за пределами региона», — отметил глава региона.

Также губернатор рассказал каких достижений удалось добиться в этом году тюменским сельхозпроизводителям:

  • продукция тюменских товаропроизводителей отмечена золотыми медалями на крупнейшей выставке АПК в УФО.
  • В Исетском районе начал работу крупнейший в России племенной репродуктор индейки.
  • Первую очередь уникального в России завода по глубокой переработке гороха открыли в Ишимском районе.
#Ирина Швецова
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