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Posted 12 октября, 10:36

Published 12 октября, 10:36

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Шесть лет назад в Тюменской области начала развиваться отрасль индейководства

Шесть лет назад в Тюменской области начала развиваться отрасль индейководства

12 октября 2023, 10:36
Фото: Midjourney
Прошло шесть лет с момента запуска первого в Зауралье комплекса по выращиванию и переработке индейки. Предприятие находится в Юргинском районе Тюменской области и на сегодня его продукция высоко оценена экспертами общественного питания, сообщает пресс-служба правительства региона.

Юргинский комплекс рассчитан на ежегодное производство 12 тысяч тонн мяса птицы в живом весе. Инвестиционный проект реализован группой компаний «РУСКОМ» и холдинг «Абсолют-Агро» в Юргинском районе.

В составе птицеводческого комплекса:

  • цех выращивания — 36 птичников по 11 000 голов каждый;
  • инкубаторий мощностью до 2,2 млн яиц в год;
  • цех убоя и переработки индейки.


Всего на площадках комплекса работают 452 человека. Для сотрудников предприятия построен многоквартирный дом в Юргинском сельском поселении.

Продукция компании завоевала доверие потребителя. Так, «Абсолют Агро» стала победителем закрытого дегустационного конкурса качества продукции XI Межрегиональной агропромышленной выставки УрФО. Компания представила на суд жюри тефтели из индейки охлажденные.

Отрасль индейководства в Тюменской области продолжает развиваться. Например, в Исетском районе начал работу крупнейший в стране племенной репродуктор индейки. Проект реализует группа компаний «Дамате». Когда производство выйдет на полную мощность, сможет приносить 12 млн яиц в год.

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