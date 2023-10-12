Шесть лет назад в Тюменской области начала развиваться отрасль индейководства



Всего на площадках комплекса работают 452 человека. Для сотрудников предприятия построен многоквартирный дом в Юргинском сельском поселении.



Продукция компании завоевала доверие потребителя. Так, «Абсолют Агро» стала победителем закрытого дегустационного конкурса качества продукции XI Межрегиональной агропромышленной выставки УрФО. Компания представила на суд жюри тефтели из индейки охлажденные.



Отрасль индейководства в Тюменской области продолжает развиваться. Например, в Исетском районе начал работу крупнейший в стране племенной репродуктор индейки. Проект реализует группа компаний «Дамате». Когда производство выйдет на полную мощность, сможет приносить 12 млн яиц в год.