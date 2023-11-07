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Лидером по выращиванию рыбы в УрФО стала Тюменская область

Лидером по выращиванию рыбы в УрФО стала Тюменская область

7 ноября 2023, 03:56
Фото: 1MI
За девять месяцев в регионе вырастили более 1.8 тысячи тонн рыбы. Именно благодаря такому объему Тюменская область стала первой.
Сюжет
Рыба

В Тюменской области с начала года вырастили более 1.8 тысячи тонн рыбы, что вывело регион на первое место в Уральском федеральном округе.

Как сообщает департамент агропромышленного комплекса, тюменские рыбоводы разводят щуку, судака, радужную форель, карпа и другие виды рыб. В общей сложности ими было выращено 211 тонн щуки, порядка 260 тонн карпа, 300 тонн сиговых и 1.59 тысячи тонн рыб других видов.

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В департаменте уточнили, что производство товаров аквакультуры остается на уровне аналогичного периода 2022 года.

Ранее «Наш Город» сообщал, что промышленное производство в Тюменской области перешло в «зеленую зону». По словам губернатора Александра Моора, с начала года оно выросло более чем на 10 процентов.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Производство#Рыба#Разведение рыб#Любовь Селезнева
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