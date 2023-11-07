Лидером по выращиванию рыбы в УрФО стала Тюменская область

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Updated Сегодня, 03:58
В Тюменской области с начала года вырастили более 1.8 тысячи тонн рыбы, что вывело регион на первое место в Уральском федеральном округе.
Как сообщает департамент агропромышленного комплекса, тюменские рыбоводы разводят щуку, судака, радужную форель, карпа и другие виды рыб. В общей сложности ими было выращено 211 тонн щуки, порядка 260 тонн карпа, 300 тонн сиговых и 1.59 тысячи тонн рыб других видов.
В департаменте уточнили, что производство товаров аквакультуры остается на уровне аналогичного периода 2022 года.
Ранее «Наш Город» сообщал, что промышленное производство в Тюменской области перешло в «зеленую зону». По словам губернатора Александра Моора, с начала года оно выросло более чем на 10 процентов.