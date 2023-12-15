Насмерть сбивший бабушку тюменец на электросамокате не будет осужден в этом году

По делу молодого тюменцы решающей должна была стать медицинская экспертиза которая должна была подтвердить или опровергнуть факт того что пенсионерка скончалась не от ошибки врачей, а от полученных травм. Сейчас она уже готова, но в суде ее пока зачитывать не будут — дело начнут рассматривать заново.