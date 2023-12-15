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Насмерть сбивший бабушку тюменец на электросамокате не услышит приговор в этом году.

Насмерть сбивший бабушку тюменец на электросамокате не будет осужден в этом году

15 декабря 2023, 07:59
Фото: Midjourney
Насмерть сбивший бабушку тюменец на электросамокате не услышит приговор в этом году.
Сезон электросамокатов в городе давно завершился, а дело молодого парня влетевшего на электросамокате в пенсионерку которая впоследствии скончалась все еще слушается в суде. К тому же вскоре его начнут рассматривать заново — из-за повышения судьи.
Сюжет
Суд

По делу молодого тюменцы решающей должна была стать медицинская экспертиза которая должна была подтвердить или опровергнуть факт того что пенсионерка скончалась не от ошибки врачей, а от полученных травм. Сейчас она уже готова, но в суде ее пока зачитывать не будут — дело начнут рассматривать заново.

«Судья по делу вроде как пошел на повышение или что-то вроде того и поэтому не сможет довести это дело до приговора. А потому на дело назначат нового судью и все начнется сначала», — рассказал «Нашему городу» адвокат потерпевшей стороны Павел Руснаков.

Стоит отметить, что водителю электросамоката вменяют 2 часть статьи 268 — «нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», а значит ему может грозить реальный срок.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что на 11-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень неизвестный насмерть сбил пешехода и покинул место аварии.

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