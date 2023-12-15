Насмерть сбивший бабушку тюменец на электросамокате не будет осужден в этом году

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
По делу молодого тюменцы решающей должна была стать медицинская экспертиза которая должна была подтвердить или опровергнуть факт того что пенсионерка скончалась не от ошибки врачей, а от полученных травм. Сейчас она уже готова, но в суде ее пока зачитывать не будут — дело начнут рассматривать заново.
«Судья по делу вроде как пошел на повышение или что-то вроде того и поэтому не сможет довести это дело до приговора. А потому на дело назначат нового судью и все начнется сначала», — рассказал «Нашему городу» адвокат потерпевшей стороны Павел Руснаков.
Стоит отметить, что водителю электросамоката вменяют 2 часть статьи 268 — «нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», а значит ему может грозить реальный срок.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что на 11-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень неизвестный насмерть сбил пешехода и покинул место аварии.