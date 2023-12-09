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На трассе Екатеринбург — Тюмень водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

На тюменской трассе насмерть сбили пешехода. Водитель скрылся с места ДТП

9 декабря 2023, 15:14
Фото: ГИБДД Свердловская область

На трассе Екатеринбург — Тюмень водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Трагедия произошла в субботу, 9 декабря, в 6 часов 10 минут на 11-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Неизвестный совершил наезд на пешехода и покинул место аварии.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, в момент ДТП погибший ремонтировал свой автомобиль, был выставлен знак аварийной остановки, на мужчине был надет жилет ​ со световозвращающими элемент. Водитель, совершивший наезд, двигался со стороны Тюмени. На автомобиле повреждено заднее правое стекло и задний правый ​ дефлектор.

Пострадавший мужчина был доставлен бригадой скорой помощи в больницу. Однако несмотря на усилия медиков скончался.

Госавтоинспекция ​настоятельно рекомендует водителю явиться в полицию для дачи объяснений. Граждан, которые владеют какой-либо информацией о произошедшей трагедии, прося обратиться в дежурную часть полиции МО МВД России «Заречный» по телефону 8(34377)7-13-02 или 8(34377)2-10-59, либо по телефону 8-904-983-14-25.

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