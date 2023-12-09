На тюменской трассе насмерть сбили пешехода. Водитель скрылся с места ДТП

По предварительным данным, в момент ДТП погибший ремонтировал свой автомобиль, был выставлен знак аварийной остановки, на мужчине был надет жилет ​ со световозвращающими элемент. Водитель, совершивший наезд, двигался со стороны Тюмени. На автомобиле повреждено заднее правое стекло и задний правый ​ дефлектор.