На тюменской трассе насмерть сбили пешехода. Водитель скрылся с места ДТП

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
По предварительным данным, в момент ДТП погибший ремонтировал свой автомобиль, был выставлен знак аварийной остановки, на мужчине был надет жилет со световозвращающими элемент. Водитель, совершивший наезд, двигался со стороны Тюмени. На автомобиле повреждено заднее правое стекло и задний правый дефлектор.
Пострадавший мужчина был доставлен бригадой скорой помощи в больницу. Однако несмотря на усилия медиков скончался.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителю явиться в полицию для дачи объяснений. Граждан, которые владеют какой-либо информацией о произошедшей трагедии, прося обратиться в дежурную часть полиции МО МВД России «Заречный» по телефону 8(34377)7-13-02 или 8(34377)2-10-59, либо по телефону 8-904-983-14-25.
Ранее «Наш Город» писал, что на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в минувшие выходные произошла массовая авария с участием большегруза и трех легковых авто. В результате ДТП погиб один человек.