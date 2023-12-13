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Осужденный тюменец получит компенсацию за полученную на производстве травму

Осужденному тюменцу выплатят компенсацию за полученную на производстве травму

13 декабря 2023, 05:49
Фото: 1MI

Осужденный тюменец получит компенсацию за полученную на производстве травму

В 2005 году тюменец отбывал наказание в исправительной колонии в Свердловской области. При выполнении столярных работ мужчина лишился четырех пальцев левой руки.
Сюжет
Суд

В суд с иском о взыскании с работодателя компенсации тюменец обратился только в 2023 году. При этом, мужчина требовал выплату в размере 1.2 миллиона рублей.

Дело рассматривалось при участии прокуратуры Калининского округа Тюмени. Суд первой инстанции удовлетворил требования потерпевшего частично. Тюменец мог получить 100 тысяч рублей, но с решением не согласился.

Решение было обжаловано. Тюменский областной суд признал доводы обоснованными и обязал исправительную колонию выплатить мужчине компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский застройщик попал на крупную сумму из-за нарушения прав инвалида. Пострадавшему предоставили квартиру с нарушением сроков.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Суд#Пострадавшие#Новости тюмени#Тюменцы#Компенсация морального вреда#Осужденные#Моральный вред#Любовь Селезнева
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