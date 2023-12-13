Осужденному тюменцу выплатят компенсацию за полученную на производстве травму

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
В суд с иском о взыскании с работодателя компенсации тюменец обратился только в 2023 году. При этом, мужчина требовал выплату в размере 1.2 миллиона рублей.
Дело рассматривалось при участии прокуратуры Калининского округа Тюмени. Суд первой инстанции удовлетворил требования потерпевшего частично. Тюменец мог получить 100 тысяч рублей, но с решением не согласился.
Решение было обжаловано. Тюменский областной суд признал доводы обоснованными и обязал исправительную колонию выплатить мужчине компенсацию в размере 400 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский застройщик попал на крупную сумму из-за нарушения прав инвалида. Пострадавшему предоставили квартиру с нарушением сроков.