«Сбил бабушку насмерть»: на водителя электросамоката в Тюмени завели уголовное дело

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
На одном электросамокате по пешеходной дорожке передвигались молодой человек и его девушка. Парень был за рулем, а тюменка стояла перед ним и держалась за опору. По этой же дороге неспешно прогуливались два пенсионера. Молодые ребята не смогли их объехать и влетели прямо в пожилую женщину.
«Она скончалась в больнице от полученных травм. теперь ее интересы в суде представляет сын. Завели уголовное дело по статье 268 УК РФ», — рассказал «Нашему городу» адвокат потерпевшей стороны.
Второй пенсионер травм не получил, а потому водителю самоката вменяют 2 часть статьи 268 — «нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Теперь ему грозит ограничение свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Сейчас судебное разбирательство находится на стадии следствия. Однако есть предположение, что с большей вероятностью, реального срока парень не получит.
«Он признал вину в полном объеме и частично компенсировал ущерб, заплатил потерпевшей стороне 100 тысяч рублей. Это все считается смягчающими обстоятельствами. Однако тут все на усмотрение суда, мы до последнего дня не сможем уверенно сказать, какое наказание его ждет, так как происшествие не совсем обычное», — объяснил адвокат.
Стоит отметить, что ранее электросамокат признавали транспортным средством. Из-за разбирательства в Санкт-Петербурге, где автомобилист столкнулся с электросамокатом, водитель которого погиб, было заведено уголовное дело. В этом деле важно было определить, к какой категории отнести. водителя электросамоката. Если он пешеход, то тогда ДТП произошло по его вине, так как он вышел на автомобильную дорогу в неположенном месте. Если же электросамокат — это транспортное средство, то вина уже ложиться на водителя авто, так как до столкновения, по правилам ПДД, в данной ситуации, он обязан был пропустить транспортное средство, чего не сделал.
В итоге всех разбирательств по делу, было принято решение считать электросамокат транспортным средством. Не смотря на то, что в России не действует прецедентное право, многие юристы предполагали, что дела с участием самокатов будут рассматриваться в аналогии с этим.
Сейчас, в связи со вступившими в силу 1 марта изменениями в правила дорожного движения электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и прочие средства индивидуальной мобильности приравнены к полноценным участниками дорожного движения.
Теперь у водителей этой категории транспортных средств должны быть свои дорожные знаки, права и обязанности, которые необходимо соблюдать. К примеру, парковать СИМ отныне можно только на специальных парковках, обозначенных табличками и дорожными знаками.
Также водители СИМ должны использовать во время езды светоотражающие элементы, включать свет фар в темное время суток или при плохой видимости на трассе, а также спешиваться во время пересечения пешеходных переходов. Категорически запрещено вождение СИМ в состоянии алкогольного опьянения.
Разрешенная скорость движения на дороге — не более 25 километров в час, в жилых районах — не более 20 километров в час. За нарушение данных правил грозят штрафы от 800 до 1500 рублей.
Уже сообщалось, что МВД добавило вопросы по правилам использования электросамокатами в теоретический экзамен на получение всех категорий водительских прав. Билеты пришлось корректировать с вязи с первомартовскими изменениями.
В нашем телеграм-канале мы провели ряд опросов, в которых поучаствовало более тысяч тюменцев. Так, 60% респондентов уверены, что для управления электросамокатом обязательно нужны водительские права. 31% считают, что в этом нет необходимости, 9% — все равно.
Также мы узнали о том, как тюменцы представляют регулирования движения для электросамокатов. 34% жителей региона считают, что для этого вида транспорта необходимо выделить специальные дорожки. 22% подчеркнули необходимость введения для них обязательства иметь водительское. удостоверение. 19% выступили за штрафы, 6% ответили, что ничего делать не нужно, а 5% выбрали ироничный вариант с запретом автомобилей и передачей дорог электросамокатам.
Отметим, что в тюменском ГИБДД рассказывали, что в регионе водителей электросамокатов уже в скором времени могут начать штрафовать за нарушение правил движения. Вычислять нарушителей планируют с помощью камер видеонаблюдения. Правда, пока штрафы будут приходить только тем, кто пользуется услугами кикшеринга. Потому что по данным зарегистрированного самоката можно будет узнать, кто на нем катался и в какое время. Госавтоиспекция Тюменской области прорабатывает данный вопрос с представителями сервисов кикшеринга.
Также сенатор Андрей Клишас поднимал проблему этого вида транспорта и предлагал вовсе запретить передвижение электросамокатов по улицам городов. По замыслу Клишаса передвигаться на самокатах можно будет только в парках и частных поселках.
«По моему мнению, электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам. Слишком много ЧП с их участием. Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов», — передает слова сенатора ТАСС.
Но сейчас движение водителей электросамокатов в городе остается беспорядочным. Часть их них катаются по автомобильным дорогам, часть по пешеходным. И не смотря на запрету, уж очень часто на одном самокате двигается пара человек. Причем порою второй человек — ребенок, что вызывает особые опасения.