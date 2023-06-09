«Сбил бабушку насмерть»: на водителя электросамоката в Тюмени завели уголовное дело

Стоит отметить, что ранее электросамокат признавали транспортным средством. Из-за разбирательства в Санкт-Петербурге, где автомобилист столкнулся с электросамокатом, водитель которого погиб, было заведено уголовное дело. В этом деле важно было определить, к какой категории отнести. водителя электросамоката. Если он пешеход, то тогда ДТП произошло по его вине, так как он вышел на автомобильную дорогу в неположенном месте. Если же электросамокат — это транспортное средство, то вина уже ложиться на водителя авто, так как до столкновения, по правилам ПДД, в данной ситуации, он обязан был пропустить транспортное средство, чего не сделал.