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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Тюменцы заявили, что недовольны новым уровнем МРОТ

Все равно мало: тюменцы недовольны новым уровнем МРОТ

13 декабря 2023, 06:32
Фото: 1MI

Тюменцы заявили, что недовольны новым уровнем МРОТ

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России будет составлять 19 242 рубля в месяц. Как выяснили специалисты сервиса SuperJob, этим уровнем недовольна большая часть россиян, живущих в больших городах.
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МРОТ

В их числе и жители Тюменской области. По мнению тюменцев, МРОТ должен составлять 42.5 тысячи рублей. Мнение менялось со временем: так, в августе жители региона называли другую желаемую сумму — 41.9 тысячи рублей.

В ноябре 2022 года эта сумма была равна 39.1 тысячи рублей, в апреле 2022 года — 38.2 тысячи, в январе 2022 года — 37.6 тысячи, а в ноябре 2020 года — 32.3 тысячи.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ у жителей Москвы и Владивостока: они мечтают о 45.3 тысячи рублей в месяц. В Хабаровске люди считают, что уровень МРОТ должен составлять 43.6 тысячи, в Санкт-Петербурге — 43 тысячи, а в Екатеринбурге — 42.7 тысячи.

Ранее «Наш город» сообщал, что компании в Тюменской области стали задерживать зарплату в два раза реже. За три года общая сумма задолженности уменьшилась в несколько раз.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#МРОТ#Опрос#Любовь Селезнева
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