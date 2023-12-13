Все равно мало: тюменцы недовольны новым уровнем МРОТ

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В их числе и жители Тюменской области. По мнению тюменцев, МРОТ должен составлять 42.5 тысячи рублей. Мнение менялось со временем: так, в августе жители региона называли другую желаемую сумму — 41.9 тысячи рублей.
В ноябре 2022 года эта сумма была равна 39.1 тысячи рублей, в апреле 2022 года — 38.2 тысячи, в январе 2022 года — 37.6 тысячи, а в ноябре 2020 года — 32.3 тысячи.
Самые высокие запросы к уровню МРОТ у жителей Москвы и Владивостока: они мечтают о 45.3 тысячи рублей в месяц. В Хабаровске люди считают, что уровень МРОТ должен составлять 43.6 тысячи, в Санкт-Петербурге — 43 тысячи, а в Екатеринбурге — 42.7 тысячи.
Ранее «Наш город» сообщал, что компании в Тюменской области стали задерживать зарплату в два раза реже. За три года общая сумма задолженности уменьшилась в несколько раз.