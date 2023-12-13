Все равно мало: тюменцы недовольны новым уровнем МРОТ

Самые высокие запросы к уровню МРОТ у жителей Москвы и Владивостока: они мечтают о 45.3 тысячи рублей в месяц. В Хабаровске люди считают, что уровень МРОТ должен составлять 43.6 тысячи, в Санкт-Петербурге — 43 тысячи, а в Екатеринбурге — 42.7 тысячи.