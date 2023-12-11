nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

В Тюменской области компании стали задерживать зарплату в два раза реже

В Тюменской области компании стали задерживать зарплату в два раза реже

11 декабря 2023, 10:28
Фото: 1MI
Тюменские работодатели стали реже задерживать заработанные их работниками деньги. За три года в регионе общая сумма задолженности по зарплате снизилась в несколько раз. Об этом сегодня, в своем телеграм-канале сообщил глава Тюменской области Александр Моор.
«С начала 2021 года общая сумма задолженности по зарплате в регионе снизилась в три раза. Количество организаций-должников уменьшилось вдвое», — пояснил губернатор.

Александр Моор отметил, что ситуация по своевременной выплате заработной платы местными работодателями, остается на его личном контроле.

Ранее «Наш город» рассказал о вакансиях в Тюменской области с окладами от 100 до более чем 700 тысяч рублей.

Читайте также:
Работа без оплаты: стало известно, сколько должен тюменцу футбольный клуб КазахстанаВ Тюмени на 100 тыс рублей оштрафован директор компании, задержавший зарплатуВ Тюмени открылись вакансии с заработной платой до 750 тысяч рублей
#Общество#Ирина Швецова#Зарплата#Невыплата зарплаты#Долги по зарплате
Подпишитесь
«Здесь невозможно жить!»: почему новостройки в Тюмени все чаще сдаются недоделанными
Сегодня, 07:17
«Помогите! Замерзаем!»: тюменцы массово записывают обращения к президенту Путину
Сегодня, 05:40
«Сможешь ли ты выжить?»: только 5% тюменцев знают, как спастись от мороза
8 декабря, 08:49
Стало известно, когда в Тюмени закончатся аномальные холода
Сегодня, 08:56
В Тюмени не хватает водителей и строителей. Им готовы платить до 350 тысяч рублей
Сегодня, 07:17
«За мной ведут охоту»: тюменский медик рассказал о своей службе в зоне СВО
Сегодня, 09:42