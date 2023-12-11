В Тюменской области компании стали задерживать зарплату в два раза реже

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
«С начала 2021 года общая сумма задолженности по зарплате в регионе снизилась в три раза. Количество организаций-должников уменьшилось вдвое», — пояснил губернатор.
Александр Моор отметил, что ситуация по своевременной выплате заработной платы местными работодателями, остается на его личном контроле.
Ранее «Наш город» рассказал о вакансиях в Тюменской области с окладами от 100 до более чем 700 тысяч рублей.