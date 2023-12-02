В Тюменской области трудоустроено около 9 тысяч человек с ОВЗ и инвалидностью

С работодателями, испытывающими значительную кадровую потребность, прорабатывается возможность замещения рабочих мест гражданами с инвалидностью, отметил Александр Сидоров. При этом размер квоты по трудоустройству инвалидов для организаций со среднесписочной численностью свыше 100 человек увеличен с 2024 года до 4 процентов.