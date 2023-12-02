В Тюменской области трудоустроено около 9 тысяч человек с ОВЗ и инвалидностью

Posted 2 декабря, 06:15
Published 2 декабря, 06:15
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
По данным директора регионального департамента труда Александра Сидорова, больше всего инвалидов трудится в таких отраслях, как образование, здравоохранение, торговля, обрабатывающие производства и строительство.
С работодателями, испытывающими значительную кадровую потребность, прорабатывается возможность замещения рабочих мест гражданами с инвалидностью, отметил Александр Сидоров. При этом размер квоты по трудоустройству инвалидов для организаций со среднесписочной численностью свыше 100 человек увеличен с 2024 года до 4 процентов.
«Предприятия и организации активно создают для этой категории наших земляков новые рабочие места. Причем некоторые работодатели — сверх установленной квоты», — отметил губернатор.
По инициативе общественных организаций на заседании было принято важное решение — правительство Тюменской области направит на федеральный уровень предложение о введении индексации пенсий для работающих инвалидов. Сегодня такую поддержку государства получают только неработающие инвалиды.
По предложению Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Александр Моор поручил приобрести новые компьютеры и программное обеспечение, с помощью которых инвалидов по зрению учат пользоваться современными информационными технологиями и электронными сервисами. Кроме того, для специализированного предприятия ВОС «Тюмень-Старт» будет построено новое модульное складское помещение.
Александр Моор высоко оценил роль общественных организаций инвалидов в работе по трудоустройству и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.