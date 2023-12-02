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Posted 2 декабря, 06:15

Published 2 декабря, 06:15

Modified Сегодня, 18:48

Updated Сегодня, 18:48

В Тюменской области трудоустроено около 9 тысяч человек с ОВЗ и инвалидностью

В Тюменской области трудоустроено около 9 тысяч человек с ОВЗ и инвалидностью

2 декабря 2023, 06:15
Фото: 1MI
Порядка девяти тысяч тюменцев с ограниченными возможностями здоровья — трудоустроены. Об этом было сказано на заседание Совета по делам инвалидов при губернаторе Тюменской области, которое накануне провел Александр Моор.
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

По данным директора регионального департамента труда Александра Сидорова, больше всего инвалидов трудится в таких отраслях, как образование, здравоохранение, торговля, обрабатывающие производства и строительство.

С работодателями, испытывающими значительную кадровую потребность, прорабатывается возможность замещения рабочих мест гражданами с инвалидностью, отметил Александр Сидоров. При этом размер квоты по трудоустройству инвалидов для организаций со среднесписочной численностью свыше 100 человек увеличен с 2024 года до 4 процентов.

«Предприятия и организации активно создают для этой категории наших земляков новые рабочие места. Причем некоторые работодатели — сверх установленной квоты», — отметил губернатор.

По инициативе общественных организаций на заседании было принято важное решение — правительство Тюменской области направит на федеральный уровень предложение о введении индексации пенсий для работающих инвалидов. Сегодня такую поддержку государства получают только неработающие инвалиды.

По предложению Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Александр Моор поручил приобрести новые компьютеры и программное обеспечение, с помощью которых инвалидов по зрению учат пользоваться современными информационными технологиями и электронными сервисами. Кроме того, для специализированного предприятия ВОС «Тюмень-Старт» будет построено новое модульное складское помещение.

Александр Моор высоко оценил роль общественных организаций инвалидов в работе по трудоустройству и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.

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#ОВЗ#Люди с ОВЗ
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