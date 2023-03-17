Тюменская область участвует в пилотном проекте комплексной реабилитации детей с ОВЗ

Posted 17 марта 12:02
Published 17 марта 12:02
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В минувший четверг прошло первое в этом году заседание общественного совета при департаменте социального развития региона, участники которого обсудили новое для ведомства направление работы по реабилитации детей с инвалидностью.
О проекте рассказала начальник управления по вопросам соцобслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова. По ее словам, сейчас по данной программе отрабатываются два направления: отработка способа оплаты за услугу с помощью электронного сертификата и отработка стандартов по социальной реабилитации.
«Первые итоги уже есть: электронный сертификат работает, стандарты реализуются в полном объеме. Сейчас готовятся предложения по их дальнейшему применению. В 2022 году участниками пилотного проекта стали более 370 детей, помощь на основе электронного сертификата оказана на общую сумму более 34 млн рублей из федерального бюджета», — пояснила Байматова.
В Тюменской области в пилотном проекте задействовано 7 реабилитационных центров, все они укомплектованы современным реабилитационным оборудованием, с детьми работают квалифицированные специалисты. С 2023 года по решению Минтруда России, в пилотный проект вошли еще три организации: детский лечебно-реабилитационный центр «Надежда» и две НКО, работающие с детьми с аутизмом: ТРАНБО «Открой мне мир» и центр «Новые горизонты». У родителей есть выбор, в какой форме и в каком учреждении получать услугу. Решение принимает семья.
Члены общественного совета оценили потенциал пилотного проекта в том, чтобы помочь родителям и детям адаптироваться к инвалидности и минимизировать ее влияние на жизнь ребенка.
Напомним, в настоящее время в Тюменской области действует комплекс мер поддержи детей с инвалидностью, а также их семей. К примеру, в регионе ежемесячное вознаграждение выплачивается опекунам, попечителям и приемным родителям, воспитывающим больного ребенка.