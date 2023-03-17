Тюменская область участвует в пилотном проекте комплексной реабилитации детей с ОВЗ

В Тюменской области в пилотном проекте задействовано 7 реабилитационных центров, все они укомплектованы современным реабилитационным оборудованием, с детьми работают квалифицированные специалисты. С 2023 года по решению Минтруда России, в пилотный проект вошли еще три организации: детский лечебно-реабилитационный центр «Надежда» и две НКО, работающие с детьми с аутизмом: ТРАНБО «Открой мне мир» и центр «Новые горизонты». У родителей есть выбор, в какой форме и в каком учреждении получать услугу. Решение принимает семья.